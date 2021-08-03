شكرا لقرائتكم خبر عن شوربة الدجاج فى زمن الكورونا .. لن تصدق ماذا تفعل! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جمعية تطوير الدواجن أن تناول شوربة الدجاج الساخنة، تساعد مصابي الكورونا في علاج التهابات الجهاز التنفسي، كما تحميهم أيضاً ضد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوضحت جمعية تطوير الداجن في بيان له أصدرته منذ قليل وجود عدد من الدراسات العلمية أكدت أن شوربة الدجاج تعمل كمضاد للالتهابات، وتخفف من حدة التهاب الحلق وتساعد على سهولة مرور الهواء بالأنف، وأوصي العلماء بتناول شوربة الدجاج قبل وجبات الطعام لتحفيزها الشهية وتدفق العصارات الهضمية في المعدة، بالإضافة للعديد من الفوائد الصحية الأخرى، حيث تساعد شوربة الدجاج في تقوية المناعة، وتزويد الجسم بالكمية المطلوبة من العناصر الغذائية.

ونصح خبراء التغذية بإضافة طبق شوربة الدجاج إلى الوجبة الصحية لأهميتها في فقدان الوزن، حيث يحتوي كل 100 جرام من شوربة الدجاج على 50 سعر حرارى فقط. ونرصد فيما يلي القيمة الغذائية لشوربة الدجاج:-

العنصر الغذائي القيمة الغذائية ڤيتامين أ 28% ڤيتامين سي 2% كالسيوم 4% ماغنسيوم 1% صوديوم 15.9 مجم حديد 1% بوتاسيوم 65.7 مجم كوليسترول 4 مجم دهون 1.7 مجم بروتين 1.6 مجم ألياف 1.1 مجم كربوهيدرات 7.2 مجم

لا تتوقف الفوائد الصحية لشوربة الدجاج عند هذا الحد، فقد رصدت بعض الأبحاث الاجتماعية في أمريكا، تأثير تفشي جائحة فيروس كورونا COVID-19علي مجموعة متنوعة من سلوكيات الناس، وكيفية تعاملهم مع التهديدات الشخصية والمجتمعية المرتبطة باحتمالية تعرضهم للعدوي، فوجدوا أن الناس يتناولون "شوربة الدجاج" لأنها توفر الدعم الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المهمة الأخرى.

كما أضافت أن شوربة الدجاج هي الإختيار الغذائي الأول للمرضي أثناء فترات النقاهة مع استمرار شعورهم بفقدان الشهية، يتناولون طبق الشوربة كوجبة صحية منخفضة السعرات الحرارية.