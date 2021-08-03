شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى طفلك من ضربة الشمس.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة، كيف يمكنك الحفاظ على صحة وسلامة طفلك؟ وفى هذا التقرير الذى نشر على "onlymyhealth" نتعرف على الإجابة عن السؤال.

أوضح التقرير أن ترطيب جسم الطفل من أهم الحيل للحفاظ على صحته خلال موجة الحر، وأيضا الاهتمام بنوعية الملابس التى يرتدها الطفل، لذا ينصح بالملابس القطنية فاتحة اللون، وتقليل فرص تعرض الطفل لأشعة الشمس الضارة، لأنها تزيد من فرص إصابته بضربات الشمس.

الإرهاق الحرارى عند الأطفال

ترتفع حالات الإصابة بضربات الشمس فى نهاية يونيو ويوليو من كل عام وتستمر حتى أغسطس، هذا ما وضحه تروى سموراوا، مدير الطب الرياضى للأطفال فى معهد صحة الأطفال الأمريكى، وأضاف أن الإرهاق الحرارى وضربات الشمس عند الأطفال يمكن أن تكون خطيرة عليهم، لذا يجب توخى الحذر.

أعراض ضربة الشمس عند الأطفال

- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل خطير فوق 40 درجة.

- الغثيان والقىء والإسهال.

- تسارع ضربات القلب والتنفس.

- صداع حاد.



ضربة الشمس

كيف تحمى طفلك من ضربات الشمس :

- تجنب تعرضه لأشعة الشمس بشكل مباشر.

- الاهتمام بارتداء الطفل ملابس قطنية فاتحة اللون لتجنب امتصاص الجسم أشعة الشمس الضارة.

- ترطيب جسم الطفل عن طريق تقديم السوائل له، كالماء والعصائر الطازجة.

- تجنب ممارسة الرياضة خلال ساعات النهار.



ضربة الشمس