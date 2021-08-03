شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عناصر أساسية لنظام غذائى متوازن للأطفال للوقاية من الأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائى متوازن للأطفال من أهم الأشياء التى تساعد فى حماية طفلك، وتوفير العناصر الغذائية المطلوبة حتى يعمل الجسم بشكل صحيح، وفى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة قضايا منها الكشف عن أمراض الأطفال ومنها الأنيميا، كما ذكر خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فوودز" بمدينة السادات محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، ونتعرف فى هذا التقرير على كيفية اتباع نظام غذائى متوازن وصحى دائم لتحسين صحة الأطفال والأطعمة الأساسية التى يجب تضمينها فى النظام الغذائى المتوازن، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو النظام الغذائى المتوازن للأطفال ولماذا هو ضرورى؟

يوفر النظام الغذائى المتوازن العناصر الغذائية التى يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، وحتى لا يصبح الجسم أكثر عرضة للأمراض والعدوى والتعب وقلة النشاط، خاصة بالنسبة للأطفال الذين إذا لم يتناولوا ما يكفى من الأطعمة المغذية، فقد يعانون من مشاكل فى النمو والتطور، فضلاً عن انخفاض الأداء الأكاديمى والأمراض المتكررة.

عناصر غذائية أساسية يجب تضمينها فى النظام الغذائى المتوازن للأطفال الفواكه

الفواكه هى أطعمة غنية بالعناصر الغذائية يمكنها تلبية احتياج الطفل لتناول السكريات، حيث تحتوى الفواكه على سكر طبيعى، وعلى عكس السكر المعالج السام الموجود فى الحلوى والعديد من المعجنات، وتحتوى الفواكه على الألياف والعناصر الغذائية الصحية الأخرى التى تعزز المناعة.

الخضروات

توجد الفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة بكثرة فى الخضروات، وللحصول على مجموعة شاملة من العناصر الغذائية تناول مجموعة متنوعة من الخضار بأشكال مختلفة، خاصة الخضروات الورقية مثل السبانخ، واللفت والفاصوليا الخضراء والبروكلي والكرنب الذي يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية.

الحبوب

الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة غنى بالفيتامينات والمعادن والألياف فى نظامك الغذائى، لكن ابتعد عن الخبز المصنوع من الدقيق المكرر، حيث إن القيمة الغذائية للدقيق الأبيض المكرر المستخدم في العديد من أنواع الخبز والمخبوزات منخفضة للغاية هذا بسبب وجود الكثير من العناصر الغذائية في قشرة الحبوب أو الغلاف الخارجي، والتي يتم إزالتها أثناء عملية المعالجة لذلك اختر دائمًا المنتجات المصنوعة من الحبوب الكاملة.

البروتين

البروتين مطلوب لمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك التئام الجروح وصيانة العضلات ونموها.

ومن أنواع البروتين الحيواني، اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن، وهى خيارات صحية تعتمد على الحيوانات ويوجد أيضاً البروتين من الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، وكذلك الأسماك مثل: سمك السلمون والسردين وخيارات المأكولات البحرية الصحية الأخرى.

البروتين النباتي

يمكن العثور على البروتين والألياف والعناصر الغذائية الأخرى في المكسرات والفاصوليا ومنتجات الصويا. العدس والفاصوليا والبازلاء واللوز وبذور عباد الشمس والجوز وغيرها من المنتجات القائمة على فول الصويا كلها مصادر جيدة للبروتين وبدائل اللحوم المغذية.

منتجات الألبان

البروتين والكالسيوم وفيتامين د كلها عناصر مهمة موجودة فى منتجات الألبان، فهى تحتوى على نسبة عالية من الدهون.

الدهون والزيوت

الدهون ضرورية للطاقة وصحة الخلايا، لكن الكثير من الدهون يمكن أن تتسبب في استهلاك الجسم لسعرات حرارية أكثر مما يتطلبه، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

قم بتضمين الدهون غير المشبعة في نظام الطفل الغذائى بدلاً من الدهون المشبعة حيث من المعروف أنها ترفع مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يجب أن يحتوى نظامك الغذائى على دهون: زيوت نباتية وزيوت سمك.

ابتعد عن الدهون المتحولة ، توجد في العديد من الأطعمة المصنعة والمعبأة مسبقًا والأطعمة المقلية غنية بالسعرات الحرارية وقليلة التغذية، لذا يجب تجنبها كلما أمكن.