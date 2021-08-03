شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية علاجية توضح روشتة غذائية للأطفال للوقاية من التقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بصحة الأسر المصرية من الأم إلى الطفل، وجاء ذلك خلال افتتاحه المدينة الصناعية سايلو فودز، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الأطفال والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتغذية الجيدة للطفل والأسر.

وفى ظل هذا التوجه يقدم ”الخليج 365” للقراء روشتة غذائية للوقاية من التقزم عند الأطفال، حيث يعانى الكثير من الأطفال خاصة فى سن المدرسة من التقزم وقصر القامة بما لا يتناسب مع سن الطفل، وهناك العديد من الأسباب الصحية وراء تلك الحالة والتى تجعل الطفل أقل فى الطول عن أقرانه فى نفس العمر، وتأتى المبادرة الرئاسية للكشف عن صحة الأطفال فى المدارس خطوة مهمة للكشف عن مشكلات الأطفال خاصة التقزم والسمنه والأنيميا.

وقالت الدكتور رضوة نبيل استشارى التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أسباب التقزم عند الأطفال من المشكلات طويلة الأمد لسوء التغذية، حيث يعانى الطفل من نقص فى العديد من العناصر المهمة بالجسم أبرزها نقص الحديد والزنك والسيلينيوم واليود، بجانب نقص فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين سى بالإضافة إلى أوميجا 3 وسبب آخر لذلك هو الجينات الوراثية، وجميعها عناصر تؤثر على النمو والمناعة عند الطفل وسوء التغذية يبدأ عند الأطفال حديثى الولادة.

وكشفت استشارى التغذية العلاجية عن روشتة غذائية لعلاج الأطفال من التقزم تبدأ منذ نعومة أظافرهم ومرحلة حديثى الولادة وحتى سن 12 عاما.

لبن الأم ليس له بديل فى أول 6 أشهر لحديثى الولادة.

بعد انتهاء الشهر السادس إدخال تغذية مكمله للطفل بداية من الحبوب والخضار.

الشهر السابع إدخال الحبوب المدعمة بالحديد.

الشهر الثامن إدخال الفواكه والجبن واللحوم أو بدائلها.

الشهر العاشر الزبادى والبيض.

بعد عمر سنة إدخال المنتجات التى تحتوى على السكر مثل العصير

من سنة للأربع سنوات مسموح له بـ4 معالق سكر.

من 4 لـ8 سنوات مسموح بـ8 معالق سكر.

10 سنوات مسموح له بـ 9 معالق سكر.

يجب الحصول على 5 حصص من الفواكه والخضار كل يوم.

ممارسة تمارين رياضية ونشاط بدنى لمدة ساعة يوميا.

التعرض للشاشات لا يتخطى الساعتين فقط يوميا.

تنوع فى البروتينات للحصول على الأحماض الأمينية الموجودة فى المصادر الحيوانية لا توجد فى العناصر النباتية.

عدم تناول المياه الغازية والعصائر المعلبة .

ممنوع إخضاع الطفل أقل من 12 سنة لأى نظام غذائى أو دايت.

تناول الأسماك مرتين في الأسبوع للحصول على أوميجا 3 أبرزها التونة والماكريل.

تناول المكسرات مثل عين الجمل وبذور الكتان لعلاج التقزم والحصول على أوميجا 3.

روشتة غذائية لعلاج التقزم عند الأطفال