لليوم الثاني.. كورونا يضرب إيران بحصيلة إصابات قياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إصابة أكثر من 39 ألف شخص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية من الإصابات لليوم الثاني تواليا.

وأفادت بأنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت 39019 إصابة بكوفيد-19، إضافة إلى 378 وفاة.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 91785 من أصل 3979727 إصابة، منذ تسجيل أولى حالات كوفيد-19 في البلاد في فبراير/شباط 2020.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أشاروا الى أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

ومع الأرقام الجديدة، يتواصل النسق التصاعدي للإصابات بفيروس كورونا ضمن ما تصنّفه السلطات "موجة خامسة" من التفشي الوبائي، وتعزوها بشكل أساسي لانتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وقامت السلطات في الفترة الماضية بإقفال الدوائر الحكومية والمصارف في محافظتي طهران وألبرز المجاورة لها لـ6 أيام، سعيا للحد من تزايد الإصابات.