بعد 15 شهرا من اختفائه.. كورونا يعود إلى ووهان الصينية بسلالة دلتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد مدينة ووهان الصينية تفشيا محدودا لفيروس كورونا بعد مرور أكثر من عام على اختفائه، لتتخذ إجراء بفحص جميع سكانها.

وتم تأكيد ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، الإثنين، في المدينة التي ظهر فيها الوباء لأول مرة في نهاية عام 2019، التي تعد 11 مليون نسمة وتشهد تفشيا جديدا للمتحورة دلتا التي ظهرت الشهر الماضي في شرق البلاد، وتعود الحالات السابقة المسجلة في المدينة إلى مايو/أيار 2020.

وتمثل عودة ظهور الوباء ضربة قاسية للمدينة، الأولى في العالم التي خضعت لحجر صحي اعتبارًا من 23 يناير/ كانون الثاني 2020 مدة 76 يومًا، كما أنها الأكثر تضررًا بفيروس كورونا الذي تسبب بوفاة 3869 شخصا من أصل 4636 توفوا في الصين وفقًا لحصيلة رسمية.

بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في المدينة، شعر سكانها بأنهم باتوا يعيشون في "أكثر مدن العالم أمانًا" مقارنة بآثار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص في العالم.

وأعلن لي تاو المسؤول في البلدية خلال مؤتمر صحفي أن المدينة الواقعة على حدود نهر يانغتسي "بدأت بسرعة بإطلاق فحوص معممة لكشف الإصابة يخضع لها جميع السكان".

وأعلنت السلطات الاثنين ان سبعة عمال يتحدرون من مقاطعات أخرى ثبتت إصابتهم بالفيروس، لكن أربعة منهم لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وشعر السكان بالذعر لفكرة العودة إلى العزل الذي عاشوه العام الماضي وتهافتوا إلى محلات السوبر ماركت للتبضع، وفقًا لصور الرفوف الفارغة فيها.

وقالت السلطات المحلية على شبكات التواصل الاجتماعي أملا منها بتهدئة الخواطر إن المتاجر تعهدت بتأمين السلع والامتناع عن رفع الأسعار.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت أن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت 41 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.