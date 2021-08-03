صحة ورشاقة

كورونا في ليبيا.. 2139 إصابة جديدة و30 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 2139 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1073 شخصا، وتسجيل 30 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 740 إصابة و290 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 24 حالة وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 258 ألفًا و467 شخصًا، بينهم 60 ألفًا و641 حالة نشطة، ووفاة 3609 أشخاص.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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