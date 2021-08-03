احذر.. انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بأمراض القلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد توقف التنفس الحاد أثناء النوم مشكلة تؤرق صاحبها، ورغم تعايشه مع الأزمة فإن أحدث الدراسات أثبتت أنها تهدده بالإصابة بأمراض القلب.

ويمكن أن يحدث توقف التنفس عندما يتم انسداد مجرى الهواء العلوي بشكل متكرر أثناء النوم، ما يقلل أو يوقف تدفق الهواء تمامًا.

هذه الحالة تُعرف باسم "انقطاع النفس الانسدادي النومي"، أما إذا لم يرسل الدماغ الإشارات اللازمة للتنفس فقد تسمى الحالة "انقطاع النفس النومي المركزي".

وتشير التقديرات إلى أن مليار شخص بالغ في جميع أنحاء العالم، تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا، يعانون من انقطاع النفس النومي الخفيف إلى الشديد.

ويصيب توقف التنفس أثناء النوم نحو 34% من الرجال في منتصف العمر، وأكثر من 17% من النساء في منتصف العمر.

التنفس أثناء النوم وأمراض القلب





وكشفت جمعية القلب الأمريكية أن توقف التنفس الحاد أثناء النوم يرتبط بتغيرات كبيرة في الشرايين الرئيسية، ويمكن أن يسرع شيخوخة الأوعية الدموية، وبالتالي الإصابة بأمراض القلب.

واستندت الجمعية الأمريكية لدراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة جمعية القلب الأمريكية مؤخرا، وألقت الضوء على الصلة بين توقف التنفس أثناء النوم و"تسارع شيخوخة الأوعية الدموية".

وشيخوخة الأوعية الدموية هي سماكة أو تصلب في بعض الأوعية الدموية التي تسبب تغيرات في وظيفتها وبنيتها.

ووفقا للعلماء والمختصين فإن شيخوخة الأوعية الدموية تلعب دورًا كبيرًا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا ربطوا بين توقف التنفس أثناء النوم والإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكري.



العلاقة بين المرضين عكسية أيضا، فوفقا لبيان علمي نشرته جمعية القلب الأمريكية في يونيو/حزيران، يعاني بين 40% و80% من المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا من انقطاع النفس أثناء النوم.

وتشمل أبرز أعراض انقطاع النفس أثناء النوم الذي يصيب مرضى القلب: الشخير وهفوات التنفس والنوم المتقطع.

ومع ذلك، كانت الأدلة السابقة محدودة عندما يتعلق الأمر بالربط بين انقطاع النفس النومي وشيخوخة الأوعية الدموية، لكن في الدراسة الجديدة استخدم الباحثون بيانات من دراستين أوروبيتين كبيرتين لتحليلهم.

قال كوينتين ليسان، مؤلف مشارك في الدراسة، إنه بعد فحص 8615 شخصًا ليس لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية، وجدوا أن المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم أظهروا "تسارعًا ملحوظًا في شيخوخة الشرايين عند مقارنتهم بأشخاص مشابهين لا يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم".

وأضاف جراح الرأس والرقبة والباحث في مستشفى فوش في سورينس بفرنسا: "على سبيل المثال يعاني البالغون المصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم من مخاطر متزايدة بنسبة 214% لتضخم قطر الشريان السباتي، وهي علامة هيكلية لشيخوخة الأوعية الدموية".

واعتبر أن "النتائج التي توصلنا إليها يمكن أن تفسر جزئياً سبب زيادة خطر تعرض الأشخاص المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم لأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الوفاة".

وحث المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية المثلى واستعادتها، من خلال التحكم في مستويات الكوليسترول وضغط الدم والسكر في الدم والإقلاع عن التدخين والنشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي.

نصائح لتجنب توقف التنفس أثناء النوم





وذكر موقع HealthDay أن من أهم النصائح لتجنب مشكلة توقف التنفس أتناء النوم هو زيادة مستوى نشاط الشخص اليومي، إذ إن التحرك والحد من وقت الجلوس يقلل من خطر الإصابة بهذه المشكلة.

استند الموقع إلى دراسة جديدة كشفت أنه بالمقارنة مع الأشخاص الأكثر نشاطًا، فإن أولئك الذين يقضون أكثر من 4 ساعات يوميًا جالسين بشكل متصل، خاصة وقت مشاهدة التلفزيون، لديهم مخاطر أعلى بنسبة 78% للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA).

ووفقا للبحث فإن أولئك الذين لديهم وظائف مستقرة لديهم مخاطر أعلى بنسبة 49% للإصابة بتوقف التنفس الحاد أتناء النوم.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي 20 يوليو/ نموز أكثر من 138 ألف امرأة ورجل في الولايات المتحدة لم يتم تشخيص إصابتهم بانقطاع التنفس أثناء النوم.



وتابع الباحثون الأشخاص لمدة 10 إلى 18 عامًا، وخلال ذلك الوقت تم تشخيص أكثر من 8700 بهذه الحالة.

قال قائد الدراسة تياني هوانج، الأستاذ المساعد وعالم الأوبئة المساعد في مستشفى بريجهام والنساء وكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، إن الجلوس أثناء مشاهدة التلفزيون أقل من 4 ساعات كان لديه خطر أقل بشكل كبير للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

وأضاف: "لقد رأينا علاقة واضحة بين مستويات النشاط البدني والسلوك المستقر وخطر انقطاع النفس الانسدادي النومي".

السلوك المستقر للأشخاص يعني اتباعهم إرشادات النشاط البدني الحالية لمنظمة الصحة العالمية للحصول على 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل أسبوعيًا، وفقا لهوانج.

بعد حساب عوامل الخطر مثل السمنة والعمر والتدخين والشرب، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانت مستويات نشاطهم تعادل 3 ساعات من الجري في الأسبوع كانت لديهم مخاطر أقل بنسبة 54% لتوقف التنفس أثناء النوم من أولئك الذين كانت مستويات نشاطهم تعادل ساعتين.

أسباب انقطاع النفس أثناء النوم





يمكن أن يحدث توقف التنفس أثناء النوم بسبب البنية الجسدية للشخص أو نتيجة حالة طبية، ومن أبرز أسباب المشكلة ما يلي:

1- السمنة

2- تضخم اللوزتين

3- اضطرابات الغدد الصماء

4- الاضطرابات العصبية العضلية

5- فشل القلب أو الكلى

6- بعض المتلازمات الوراثية

7- الولادة المبكرة

وهناك العديد من عوامل الخطر التي تشير لاحتمالية الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم، من أبرزها:



1- العمر

2- التاريخ العائلي والجينات

3- العرق

4- الجنس

أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم

أما عن أبرز العلامات الشائعة لانقطاع النفس النومي فهي:

1- انخفاض التنفس أو غيابه، والمعروف باسم "أحداث انقطاع النفس"

2- كثرة الشخير بصوت عال

3- اللهاث أثناء النوم

وأشهر الأعراض الشائعة لانقطاع التنفس أثناء النوم:

1- النعاس المفرط أثناء النهار والتعب

2- قلة الانتباه واليقظة والتركيز والمهارات الحركية والذاكرة اللفظية والبصرية المكانية

3- جفاف الفم أو الصداع عند الاستيقاظ

4- الضعف الجنسي أو انخفاض الرغبة الجنسية

5- الاستيقاظ كثيرًا أثناء الليل للتبول