أسباب الغازات في البطن عند النساء

بيروت - نادين محمد -

خروج الغازات أمر طبيعي يحدث كثيرًا ، على الأرجح ما بين 14 و 23 مرة على مدار اليوم، غالبًا دون جذب الكثير من الانتباه؛ بالنسبة لمعظم الناس، ليست مشكلة كبيرة. لكن ماذا لو كانت مشكلة تتعلق بحالة صحية؟

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ما الذي يسبب الغازات؟

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يمكن أن تتراكم الغازات في الجهاز الهضمي لمجرد أنك تبتلع الهواء أثناء الشرب أو الأكل أو حتى الضحك. لكن بعض الأطعمة تنتج غازات زائدة أيضًا وفي هذه الحالات تستمر الغازات لمدة أطول.

من الأسباب الأخرى لتراكم الغازات داخل البطن، هي حركة الأمعاء البطيئة،لأنه كلما طالت مدة بقاء الطعام داخل المعدة ، تتراكم البكتيريا المنتجة للغازات، مما يسبب عدم الراحة في البطن.

تعاني النساء أيضا المزيد من الغازات مع التقدم في العمر بسبب إبطاء عملية التمثيل الغذائي وإبطاء حركة الطعام عبر القولون. حتى القناة المعوية تتباطأ بشكل طبيعي بمرور الوقت.

من المحتمل أيضًا أن يكون تراكم الغاز الزائد مشكلة أكبر إذا كنت تعاني من حالات طبية مثل مرض السكري أو تصلب الجلد أو ضعف الغدة الدرقية أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة أو متلازمة القولون العصبي أو الرتج أو إذا كان لديك نمط حياة مستقر ، كما يقول الدكتور لي.

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كيفية علاج تراكم الغازات:

1- ممارسه الرياضه

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كلما كنت أكثر نشاطًا ، كلما قمت بتخفيف الغازات من القناة المعوية بشكل متكرر . ركزي على تمارين تقوية البطن للمساعدة في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمي..

2- قللي من الخضروات

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ينتج الكرنب والقرنبيط والبروكلي والهليون غازات أكثر من الخضروات الأخرى. (لكنها أيضًا مغذية ، لذا لا تتجنبيها تمامًا!)

3- تجنبي منتجات الألبان

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إذا كنت تعاني حساسية اللاكتوز قللي او تجنبي تناول منتجات الألبان.

٤- تجنبي الإمساك

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يعد التبرز من ثلاث مرات يوميًا إلى مرة كل يومين أمرًا طبيعيًا. هذا يساعد في الحد من تراكم البكتيريا المنتجة للغازات. يمكن أن يساعد الترطيب والتمارين الرياضية في الحفاظ على حركة الأشياء في هذا القسم.

٥- قللي من المشروبات الغازية والأطعمة المخمرة والمشروبات التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز؛ حيث تضيف هذه المنتجات المزيد من الغازات أو تغذي البكتيريا في الجهاز الهضمي.

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