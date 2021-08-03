سلالة "دلتا بلس" تضرب كوريا الجنوبية

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إنه تم رصد أول حالتي إصابة بالسلالة دلتا بلس من فيروس كورونا.



والسلالة دلتا بلس هي تحور للسلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند، والأنباء عن رصد حالات إصابة بها قليلة إذ لم تظهر سوى في بضعة بلدان منها بريطانيا والبرتغال والهند.

وصرحت المراكز الكورية بأن "الحالة الأولى (في كوريا الجنوبية) كانت لرجل في الأربعينيات لم يسافر في الفترة الماضية". وأضافت أن مصدر انتقال العدوى لا يزال قيد التحقيق.

وقال باك يونج جون المسؤول في المراكز الكورية في إفادة إن نتائج فحص نحو 280 شخصا خالطوا المصاب لم تظهر سوى إصابة ابنه فقط بالفيروس، وأضاف أنه لم يتضح إن كان مصابا بالسلالة دلتا بلس.

وأشار إلى أن الحالة الثانية المصابة بهذه السلالة كانت لمسافر عائد من الولايات المتحدة، وتلقى هذا الشخص جرعتي لقاح أسترازينيكا قبل سفره.

وسجلت كوريا الجنوبية 1202 إصابة جديدة بالمرض، الاثنين، ليرتفع الإجمالي إلى 202203، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2104.