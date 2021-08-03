شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: لقاح كورونا منع الإصابة الشديدة بالفيروس بعد التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" أن أكثر من 99.99٪ من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا لم يصابوا بالأعراض الشديدة للفيروس بعد الإصابة به بعد التطعيم، ولم يتعرضوا لدخول المستشفى أو الوفاة، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

وتسلط البيانات الضوء على ما أبرزه خبراء الصحة من أن لقاحات كورونا فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة من الفيروس وهي أفضل طريقة في البلاد لإبطاء الوباء وتجنب المزيد من المعاناة.

وأبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن 6587 حالة إصابة بكورونا اعتبارًا من 26 يوليو، بما في ذلك 6239 حالة دخول إلى المستشفى و 1263 حالة وفاة.

في ذلك الوقت ، تم تطعيم أكثر من 163 مليون شخص في الولايات المتحدة بشكل كامل ضد كورونا.

وعند تقسيم تلك الحالات الخطيرة على إجمالي السكان الملقحين بالكامل وجد الباحثون أن أقل من 0.004٪ من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لديهم حالة إصابة أدت إلى دخول المستشفى وأقل من 0.001٪ من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل ماتوا من حالة إصابة بكورونا.

وحدثت معظم حالات الإصابة - حوالي 74٪ - بين البالغين 65 عامًا أو أكبر.

وشاركت مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية دراسة هذا الأسبوع أظهرت أن متغير دلتا ينتج كميات مماثلة من الفيروس في الأشخاص الذين تم تطعيمهم وغير الملقحين إذا أصيبوا.

أقنعت هذه الدراسة أيضًا قادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بتحديث إرشادات ارتداء الكمامات، وأوصوا بأن يرتدي الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أيضًا أقنعة في الأماكن المغلقة عندما يكونون في مناطق بها انتقال كورونا "كبير" و "مرتفع" لمنع المزيد من انتشار متغير دلتا.