شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض وعلاج ضربات الشمس فى موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربة الشمس تعد من أخطر الأشياء التي يصاب بها الشخص، وتكون نتيجة للتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن موجة الحر، تزداد فرص الإصابة ، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أعراض الإصابة وطرق الوقاية، وذلك وفقا لموقع "onlymyhealth".

ما هي أعراض وعلامات ضربة الشمس؟

عند الإصابة بضربات الشمس، يكون هناك العديد من الأعراض، ومنها:

- غثيان.

- القيء.

- إعياء.

- صداع الرأس.

- تشنجات وآلام في العضلات.

- التعب والضعف.

- العطش.

ماهى أنواع ضربة الشمس؟

هناك بعض الأنواع الخاصة بضربات الشمس، ومنها:

-ضربة الشمس الكلاسيكية

كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من ضربات الشمس، والسبب عدم وجود قدر كافي من السوائل داخل الجسم، وزيادة فرص تعرضهم للجفاف، وأيضا عدم تعرضهم للتهوية الجيدة.

-ضربة الشمس المجهدة

الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر، وأيضا يبذلون المزيد من الجهد البدني، يكونون الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من ضربات الشمس.

ما هو علاج ضربة الشمس؟

هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها عند الإصابة بضربات الشمس، ومنها:

-تعرض الشخص المصاب إلي الهواء سواء كان مروحة أو تكيف أو وضعه تحت الماء البارد.

-إجراء كمادات الماء البارد أو المثلج علي أماكن الجسم، كالفخد والرقبة والإبطين والرأس.

-يجب قياس درجات حرارة المصاب كل 10 دقائق، وفي حالة وصولها إلي 39 درجة مئوية عليه أخذ خافض للحرارة.

-الإكثار من تناول السوائل، كالماء، والعصائر الطازجة، مع ضرورة الابتعاد عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

-الراحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام بعد الإصابة، وذلك لتجنب التعرض للمشاكل الصحية.