شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التمر عديدة وجبة صحية خفيفة ويحسن صحة القلب والدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمر من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية والمذاق الجيد ويوجد أكثر من 200 نوعاً من التمور المزروعة حول العالم، ويعتبر التمر وجبة خفيفة صحية يمكنك إدراجها في نظامك الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للتمر، وفقاً لموقع " realsimple".



فوائد التمر فوائد التمر فوائد التمر عديدة وتشمل: التمر ذو قيمة غذائية عالية التمر ذو قيمة غذائية عالية

إن تناول الألياف أمر ضروري ليس فقط لصحة الأمعاء، ولكن للصحة العامة، حيث توفر حصة بسيطة من التمر ما يقرب من 7 جرامات من الألياف.

التمر قوة غذائية غنية بالألياف للمساعدة على شعورك بالشبع والامتلاء لفترة أطول، فضلاً عن تعزيز الهضم الصحي وصحة القلب، كما أن التمر مصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يساعد العضلات على الانقباض ويساعد الأعصاب على العمل ويساعد القلب على النبض بانتظام.

تشمل بعض مضادات الأكسدة الأكثر فعالية في التمر مركبات الفلافونويد (التي تظهر أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ومرض الزهايمر وأنواع معينة من السرطان) ، والكاروتينات (التي ثبت أنها تعزز صحة القلب)، وحمض الفينول (الذى قد يساعد في إظهار نشاط مضاد للسرطان).

التمر يحتوي أيضًا على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وقد تساعد في منع مخاطر الإصابة بأمراض معينة.



التمر يعزز قوة الدماغ التمر يعزز قوة الدماغ

تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للتمور يرتبط عادةً بانخفاض خطر الإصابة بالاضطرابات التنكسية العصبية (مثل مرض الزهايمر) وتحسين الأداء المعرفي، وتحدد الأبحاث الجارية أيضًا أن اتباع نظام غذائي غني بالتمر قد يحسن الذاكرة والتعلم.





يمكن استخدامها كمحليات طبيعيةالطريقة السهلة لدمج التمور في خطة وجباتك اليومية هي استخدامها للتحلية، يمكن استخدام التمر كمحلي طبيعي لاحتوائه على الفركتوز، وهو نوع طبيعي من السكر موجود في الفاكهة.