شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يزداد حب الشباب خلال فصل الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب من المشاكل المزعجة التي تصيب كثير من الناس، لكن يزداد حب الشباب سوءاً في الطقس الحار مع ارتفاع درجة الحرارة، وأظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة بين أشهر الصيف وتطور حب الشباب، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب التي تجعل حب الشباب يزداد سوءاً في فصل الصيف، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".





وحب الشباب لا يزداد سوءًا بسبب التعرض لأشعة الشمس في معظم الأحيان، لكن يتعلق ظهور الحبوب بزيادة إنتاج الزيوت والتعرق وانسداد المسام بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة ووضع طبقات من الكريمات الواقية من الشمس للحفاظ على بشرتنا يمكن أن يزيد من حب الشباب عندما تختلط الكريمات بالعرق والأوساخ وعوامل أخرى.

في أشهر الصيف، يمكن أن يؤدي التعرق الزائد إلى انسداد المسام لكن بعض الكريمات الواقية من الشمس والمرطبات، خاصة تلك التي تكون أكثر سمكًا قليلًا ، يمكن أن تساهم في انسداد وتطور حب الشباب بشكل أكبر.

حب الشباب هو حالة متعددة العوامل يمكن أن تتأثر ببعض العوامل الهرمونية الموجودة داخل جسمك، كما أنه يزدهر أيضًا في مناطق الجسم حيث يوجد زيادة في إنتاج الزيوت في مسامك، حيث أن الدهون في هذه المناطق تغذي البكتيريا وهذا يمكن أن يسبب المزيد من أشكال التهابات حب

الشباب لكن كل شيء يبدأ بانسداد المسام وتكوين البكتيريا الدقيقة، وهي عبارة عن عيوب صغيرة جدًا لحب الشباب يمكن أن تسبب بقعًا أكبرفيما بعد.

علاج حب الشباب في الصيف

إذا كنت تتعامل مع أشكال أخف من حب الشباب مثل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، يمكنك استخدام منتجات عبارة عن حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد.

استخدم منظف رغوييوصي الأطباء أيضاً باستخدام منظفات الوجه الرغوية خلال أشهر الصيف، بينما يمكن خلال أشهر الشتاء استخدام منظف الوجه المرطب أو الكريمي للمساعدة في ترطيب بشرتك ومنع الجفاف من الطقس البارد وقد يختلف اختيارك المنظف بناءً على نوع بشرتك. تجنب المستحضرات الثقيلة أو الكريماتفي فصل الشتاء، لا بأس من استخدام المستحضرات الثقيلة والكريمات والمرطبات للحماية من بعض الجفاف الذي تعاني منه في درجات الحرارة الباردة خلال أشهر الصيف يمكن التبديل إلى استخدام مرطبات أخف وزنا أو واقيًا من الشمس يحتوي على المزيد من الماء للمساعدة في منع انسداد المسام. قم بإزالة الأوساخ والعرقمن الجيد غسل العرق والأوساخ، لذا يجب الاستحمام أو غسل وجهك بعد التمرين أو التعرق في الهواء الطلق مرتين في اليوم.