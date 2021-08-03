شكرا لقرائتكم خبر عن فى فصل الصيف.. اعرف إزاى تهتم بصحة عيونك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فصل الصيف نعانى من مشاكل صحية عديدة وخصوصا فى الجلد والعين، فقد تتعرض العين لالتهابات شديدة واحمرار، وحسب ما ذكره موقع kadrmaseyecare فمن المهم اتباع جميع احتياطاتك المتعلقة بصحة العين وسلامتها ، مثل غسل يديك قبل التعامل مع العدسات اللاصقة ، وعدم مشاركة مكياج العيون ، وارتداء نظارات السلامة المناسبة لممارسة الرياضة الصيفية، و هناك أيضًا العديد من الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها للحفاظ على صحة عينيك ومنها:

1:ارتداء النظارات الشمسية: ارتدِ نظارات شمسية في أي وقت تكون فيه بالخارج خلال النهار ، حيث انها توفر حماية 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على صحة عينيك.

2:ارتداء واقي من الشمس، استخدم واقٍ من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى ، ولا تنسى وضعه على المناطق حول عينيك ، بما في ذلك جفونك.

3:اشرب الكثير من الماء، من المرجح أن تصاب بالجفاف في الصيف عندما يكون الجو حارًا في الخارج، حيث يؤثر الجفاف على قدرة الجسم الطبيعية على إفراز الدموع، و يمكن أن يؤدي الحفاظ على رطوبة الجسم إلى تعزيز إنتاج الدموع بشكل طبيعي ومنع جفاف العين.

4:استخدام قطرات مرطبة للعين ، قد يزداد جفاف العين في الصيف، وقد تساعد قطرات ترطيب العين ، ضع في اعتبارك استخدام النوع الذي لا يحتوي على مواد حافظة ، والتي يمكن استخدامها بشكل متكرر.

5:تقليل التعرض لمسببات الحساسية، ليس من الممكن دائمًا تقليل التعرض لمسببات الحساسية ، خاصة تلك الموجودة في الهواء الطلق لكن ارتداء النظارات الشمسية وغسل وجهك بمجرد دخولك من الخارج يمكن أن يساعد في إزالة مسببات الحساسية وتقليل الأعراض المرتبطة بالعين.