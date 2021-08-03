كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:36 مساءً - يعتبر النوم من أهم أسباب النمو الصحي والسليم للطفل، كما أنه يحقق له التوازن النفسي والعصبي، ولذلك يجب أن تتعرفي على طرق هامة بخصوص نوم الطفل الطويل والمتواصل خصوصاً في مرحلة المهد " أي السنة الأولى والثانية من عمر المولود"، وقد استشارت "الخليج 365 نت" طبيب الأطفال محمد أبو داوود حول الموضوع فأشار للآتي بخصوص نوم الرضيع، وموعد تعديل نومه.

معلومات لكل أم عن نوم المولود

ينام المولود أغلب الوقت

يتعلم المولود النوم خلال الأسابيع الستة الأولى من حياته، فلا تعتبري طقوس نومه شاذة أو غريبة أو مرهقة.

لتضمني نوم الرضيع تأكدي من جفاف حفاضته، وشبعه، وأنه ليس مريضًا.

عندما يبكي الرضيع وهو في سريره فلا تحمليه بسرعة ولكن انظري إليه ولاطفيه، اجعلي لغة العيون هي وسيلة التواصل بينكما فسوف يعاود النوم.

أن تهرعي لحمل الطفل بمجرد أن يستيقظ معنى ذلك أنك تسببين له نومًا مضطربًا.

عوديه على النوم وسط أي جو، لكي لا يستيقظ بمجرد أن تقع "إبرة" على الأرض.

لماذا يضطرب نوم الرضيع؟

يشعر بحاجة لحضن أمه

تحدث تقلبات النوم في الشهور الاولى من العمر بسبب شعور المولود بالمغص والانتفاخ.

كما يشعر المولود بالحاجة لكي تبقى أمه بجواره وشم رائحتها فهو يبكي بسبب ذلك.

ويضطرب نومه بسبب شعوره بالبرد أو الحر.

ويشعر بالقلق وعدم انتظام النوم بسبب المرض مثل ألم التسنين وفي حال انسداد الأنف، أو ألم الأذن الوسطى.

نوم الطفل في مكان غير هادىء وعالي الإضاءة.

متى يتعدل نوم الرضيع؟