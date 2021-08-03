للتغلب على مشاكل ضعف العظام.. إليكم هذه الأطعمة والنصائح الطبية‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:11 مساءً - تتغير العظام باستمرار ويمكن الحفاظ على صحة العظام من خلال اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تجعل عظامك صحية وأقوى بمرور الوقت.

وفي هذا التقرير سوف نستعرض أسباب ضعف العظام الذي يمكن أن يصاب الإنسان به في سنوات الطفولة والمراهقة أيضا ونصائح للتعامل معها.

انخفاض الكالسيوم

يسهم انخفاض الكالسيوم في تقليل كثافة العظام وفقدان العظام مبكرا وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

ويعد الكالسيوم وفيتامين د، عنصرين غذائيين أساسيين مطلوبين لصحة العظام، ومن المهم تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم لجعل عظامك أكثر قوة وتجنب فقدان العظام مبكرا.

اضطرابات الأكل

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية، أو الشره المرضي، معرضون بشكل كبير لخطر فقدان العظام.

ويُعد الظهور المبكر لهشاشة العظام بسبب فقدان العظام أمرا محتملا إذا كنت تعاني من أي اضطراب في الأكل.

تناول أدوية معينة

قد يؤدي الاستخدام طويل الأمد لأدوية الكورتيكوستيرويد إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تكون مسؤولة عن ضعف العظام.

ومن الأفضل التحدث إلى الطبيب بخصوص أي مسائل تتعلق بهذا الأمر.

مستويات الهرمون

يمكن أن تصبح مستويات هرمون الغدة الدرقية _أيضا_ عاملا وراء فقدان العظام، يعد عدم التوازن في المستويات الهرمونية سببا _أيضا_ لضعف العظام.

يمكنك إجراء تغييرات في النظام الغذائي والحصول على العلاج الطبي المناسب، كما يمكن أن يؤدي نمط الحياة غير المستقر ،أيضا، إلى ضعف العظام.

سن اليأس

هرمون الأستروجين هو هرمون يحمي العظام عند النساء، لكنه ينخفض بشكل ملحوظ أثناء انقطاع الطمث، لذا، يمكن أن يؤدي إلى فقدان العظام أو ضعف العظام.. النساء اللائي يصلن إلى سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

أطعمة مذهلة لتقوية العظام:

الزبادي

يحتوي الزبادي على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في الحفاظ على كثافة العظام الصحية، إلى جانب ذلك، يحتوي ،أيضا، على البروتينات والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم وفيتامين د، هذه المكونات الرئيسة تقوي العظام وتقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

التوفو

التوفو، المعروف أيضا باسم الطعام الصديق للعظام، غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والبروتينات التي تعتبر أساسية في الحفاظ على صحة عظامك.

البيض

يحتوي البيض على عناصر غذائية قيمة تساعد في تغذية العظام، كما أنه غني بفيتامين د، ويلعب فيتامين د دورا رئيسا في امتصاص الكالسيوم في العظام ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.

المكسرات

المكسرات مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب، كما أن المكسرات البرازيلية هي مصادر غنية بالسيلينيوم، التي تعزز جودة بروتينات الغضاريف.

الأسماك الدهنية

يمكن للأسماك الدهنية أن تقلل من آلام المفاصل وتيبس العضلات، كما إنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في التعامل مع مشكلة ضعف العظام.

التوت والكرز

يحتوي التوت والكرز على مادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة التي تساعد على تقليل المواد الكيميائية الالتهابية في الجسم، علاوة على ذلك، يساعد الكرز الأسود في تقليل مستويات حمض البوليك؛ ما يساعد في منع النقرس.

الكركم

يحتوي الكركم على عنصر قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين، يمكن استخدامه بسهولة في الحساء والخضراوات والكاري ومع الحليب.

البصل والثوم

يحتوي البصل والثوم على كميات جيدة من مادة الكيرسيتين وهي مادة مضادة للأكسدة تعمل على تقليل الالتهاب، البصل الأحمر غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة.

ويحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب يمكن أن يساعد في التحكم في أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

الشاي الأخضر

أظهرت دراسة أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر قد تمنع أو تقلل شدة التهاب المفاصل الروماتويدي، لذا، يعد هذا _أيضا_ مشروبا ممتازا للتغلب على ضعف العظام.

الأفوكادو

هذه الفاكهة مليئة بمضادات الأكسدة، مثل: الزيوت الأحادية المشبعة، والأحماض الدهنية الأساسية، وبيتا سيتوستيرول، وفيتامين هـ ، وكلها تساعد في مكافحة التهاب المفاصل، كما تساعد في إصلاح الغضروف وهو مفيد للغاية لمرضى هشاشة العظام.

نصائح طبية للتغلب علي مشاكل ضعف العظام:

ينصح بتناول البروتين، فهو عنصر مهم لنمو العظام وصحتها.

والمصادر الجيدة للبروتين هي: البقوليات الكاملة، والبقول، والبيض، واللحوم، والأسماك، والحليب، ومنتجات الألبان.

كما ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، جنبا إلى جنب مع منتجات الألبان، إضافة إلى تناول الأسماك بجانب الخضار الورقية أو البروكلي.

ويعد التوفو وحليب الصويا من الخيارات الأخرى الغنية بالكالسيوم.

ومن الضروري، تناول طعام يحوي فيتامين د، مثل: الأسماك الزيتية، والمشروم، والبيض، والحليب، والحبوب، كما تلعب أشعة الشمس دورا رئيسا في إمداد الجسم بفيتامين د.

وينصح ،أيضا، بتناول الأطعمة التي تحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم والزنك، إذ يلعب المغنيسيوم دورا رئيسا في تحويل فيتامين د إلى الشكل النشط الذي يعزز امتصاص الكالسيوم.

ومن المصادر الجيدة للزنك، السبانخ وبذور الكتان وبذور اليقطين.

فيتامين K مهم أيضا لبناء عظام قوية، ويوجد بشكل رئيس في الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

ومن النصائح الأخرى، التدليك بزيت السمسم، إذ يعد هذا ممارسة رائعة للحفاظ على قوة العظام، ويمكنك جعل هذا جزءا من روتينك اليومي.

وأخيرا، حاول الحفاظ على الوزن الطبيعي لأنه مطلوب لحماية صحة العظام.