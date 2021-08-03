صحة ورشاقة

البرازيل تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ ديسمبر

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شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ ديسمبر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت يوم الإثنين 15143 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال أربع وعشرين ساعة و389 حالة وفاة تمثل أقل حصيلة تسجل في يوم الإثنين منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول).

 

ووفقاً لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليوناً و953501 منذ ظهور الوباء في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 557223 حالة.

 

وتسجل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تشغل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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