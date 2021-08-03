احذروا تسخين هذه الأطعمة في الميكروويف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يعتمد عدد كبير من الأشخاص على الميكروويف في المطبخ لتسخين الطعام لأنها تشكل طريقة أسهل وتختصر الوقت.

في هذا المجال، أشار مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إلى أن الميكروويف يُعدّ من الأجهزة المنزلية المفيدة للغاية في المطبخ، خصوصا عند الرغبة في تسخين كوب من الحليب أو بقايا الطعام من اليوم السابق أو طهي بعض الأصناف بسرعة، إلا أن هناك بعض الأطعمة ليست مناسبة للتسخين أو الطهي في الميكروويف مثل لحوم الدواجن النيئة، نظرا لأن أجهزة الميكروويف تعمل على توزيع درجة الحرارة بشكل غير متساوٍ في الأطعمة.

وحذرت أندريا دانيتشيك، الخبيرة بمركز حماية المستهلك الألماني، من أن عدم تسخين الأطعمة بشكل كافٍ في بعض المواضع قد يشكل خطورة على الصحة والنظافة، نظراً لأنه يجب أن تصل درجة الحرارة بداخل الأطعمة إلى 70 درجة مئوية على الأقل لعدة دقائق، حتى يتم قتل الجراثيم والتخلص من مسببات الأمراض، ويسري ذلك خصوصاً عند تسخين المعكرونة أو الأزر أو البطاطا.

وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن الاستعمال غير الصحيح للميكروويف قد يؤدي أيضا إلى حدوث تلفيات بسبب الحريق أو انفجار الأشياء بداخله، فعند الرغبة في تسخين الزيت أو الدهون بداخل الميكروويف قد يحدث حريق خطير بسبب الدهون، علاوة على أن الأوعية المغلقة ليست مناسبة للتسخين في الميكروويف، نظرا لأن الضغط المتزايد بداخلها قد يؤدي إلى انفجارها بداخل الجهاز.