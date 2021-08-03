5 نصائح تساعد المراهقات على إنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - في سن المراهقة، قد تفضل الفتيات الأطعمة المقلية والمشروبات الغازية على الخضروات. لكن وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 1 من كل 10 مراهقين من زيادة الوزن أو السمنة بسبب سوء العادات الغذائية وأسلوب الحياة. يمكن أن تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشاكل المفاصل. في كثير من الأحيان، تؤثر السمنة عند المراهقين أيضًا على حياة البالغين.

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ومن ثم، فإن التخلص من بعض الأرطال وتحسين الصحة العامة أمر مهم للغاية بالنسبة للمراهقين. لكن الحميات التقليدية ربمالا تناسب المراهقين، لذلك من الأفضل اتباع بعض النصائح التي تساعد في تخسيس الوزن دون إلحاق ضرر بجسم المراهقة.

1. الامتناع عن الصودا

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تحتوي المشروبات الغازية على سكر يتجاوز الحد اليومي البالغ 25 جرامً، ما يسبب تسبب السمنة ومرض السكري، كما وجد الباحثون أيضًا بقايا مبيدات الآفات في بعض المشروبات الغازية / الصودا. استبدلي الصودا بالشاي المثلج وعصير الليمون والبطيخ المثلج وعصير التوت بالنعناع والليمون ورشة ملح وردي.

2. تجنبي الوجبات السريعة

تحتوي الأطعمة غير المرغوب فيها على دهون متحولة ودهون مشبعة وهي غنية بالسعرات الحرارية والملح والسكر لذلك تصيب المراهقة بالسمنة. وبالتالي ، من المهم الابتعاد عن الوجبات السريعة إذا كنتِ ترغبين في إنقاص الوزن.

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ينصح بتناول الوجبات الخفيفة الصحية - تناول رقائق البطاطس المخبوزة وعصائر الفاكهة والجزر والحمص والخيار والمكسرات والفشار العادي.

تناولي الفاكهة بدلًا من الحلويات . إذا كنت تشتهين الحلويات، فتناول الفواكه بدلًا من الآيس كريم. يمكنك أيضًا الحصول على مربع من الشوكولاتة الداكنة (80٪ أو أكثر من محتوى الكاكاو).

3. تناول الألياف والبروتينات

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الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والبروتينات تعزز الشبع وتحد من الجوع، تعمل الألياف الغذائية أيضًا على تحسين عملية الهضم عن طريق تعزيز عدد وتنوع بكتيريا الأمعاء الجيدة يمنع البروتين فقدان العضلات أثناء مرحلة إنقاص الوزن.

4. تناول الدهون الجيدة

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ليست كل الدهون سيئة؛ تعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور رائعة لفقدان الوزن والصحة العامة، يساعد الأوريزانول الموجود في زيت نخالة الأرز على خفض الكوليسترول السيئ.

5. الترطيب

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يؤدي الجفاف إلى تراكم السموم. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى السمنة التي يسببها الالتهاب. اشربي ما لا يقل عن 2-3 لتر من الماء لطرد السموم ودعم فقدان الوزن. يمكنك أيضًا تناول الماء على شكل عصير فواكه طازج مضغوط (بدون سكر مضاف) وحساء وخضروات طازجة وعصائر لذيذة ومشروبات التخلص من السموم.



