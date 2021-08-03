شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب ساخن يخلصك من دهون البطن ويعيد رشاقتك.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية، المعروفة أيضًا باسم دهون البطن، تتشبث بالأعضاء الحيوية في الجسم، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة، ولكن لحسن الحظ ، تبين أن مشروبًا ساخنًا شهيرًا "يستهدف" تقليل دهون البطن في غضون أسابيع، وفقًا لتقرير " express" البريطانى.

تكمن الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، يضعك موقعه غير المستقر في خطر الإصابة بمضاعفات مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2، و لحسن الحظ ، يمكنك تقليل دهون البطن عن طريق اتباع نظام غذائي صحي.

حتى التغييرات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، تشير العديد من الدراسات إلى براعة الشاي الأخضر في التخلص من دهون البطن، حيث أظهرت بعض الدراسات أن الشاي الأخضر قد يساعد في استهداف الدهون الحشوية".

ولكن هذا يعني أنك قد لا ترى فقدان الدهون في المناطق التي تريدها من شرب الشاي الأخضر - ولكن قد يساعد في تقليل هذه الدهون" المخفية "الخطرة.

أجريت دراسة على البالغين الصينيين الذين لديهم نسبة عالية من الدهون الحشوية في البطن لمعرفة ما إذا كان الشاي الأخضر الغني بمضادات الاكسدة يمكن أن يساعد.

وجدت الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا أن المجموعة التي تشرب الشاي الأخضر كل يوم عانت من فقدان دهون حشوية أكبر من المجموعة الأخرى التي أعطيت دواءً وهميًا.

تم تعيين 118 شخصًا بشكل عشوائي لاستهلاك مشروب يحتوي على 609.3 مجم بمضادات الاكسدة و 68.7 مجم كافيين أو مشروب تحكم لمدة 12 أسبوعًا، تم قياس منطقة الدهون في البطن ووزن الجسم وتركيبته في بداية الدراسة ، ثمانية أسابيع في و 12 أسبوعًا.

104 أشخاص أكملوا المحاكمة، وتم تقليل متوسط ​​مساحة الدهون الحشوية ووزن الجسم ودهون الجسم بشكل ملحوظ عن طريق علاج الشاي الأخضر كان الانخفاض في الأسبوع 12 في منطقة الدهون الحشوية أكبر منه في المجموعة الضابطة.

وخلص الباحثون إلى أن "استهلاك مشروب الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعًا تسبب في فقدان الدهون الحشوية لدى البالغين الصينيين مع نسبة عالية من الدهون الحشوية في البطن".

هناك العديد من التفسيرات المحتملة لتأثير فقدان الوزن من شرب الشاي الأخضر، فالشاي الأخضر يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك ، مما يجعل جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية ،" يلاحظ هولاند وباريت.

أبرز النصائح للتخلص من الدهون الحشوية

من المهم إلقاء نظرة على نهجك الغذائي العام إذا كنت ستحافظ على دهون البطن، توصي الهيئة الصحية بما يلي: