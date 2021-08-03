شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحدث غازات البطن ومتى تستدعى حالتك زيارة الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازات البطن جزء من عملية الهضم العادية فمن الطبيعي أيضًا التخلص من الغاز الزائد، إما عن طريق التجشؤ وإما نفث الغازات، وقد تكون الغازات مصحوبة بألم إذا كانت الغازات محتجزة أو لا تتحرك بشكل جيد عبر الجهاز الهضمي.

وضمن سلسلة موضوع س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن غازات البطن و الجهاز الهضمى وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أعراض غازات البطن ؟

1:التجشؤ.

2:خروج الغازات.

3:الألم والتقلُّصات أو الشعور بشد في البطن.

4:الشعور بالامتلاء أو الضغط على البطن .

5:زيادة ملحوظة في حجم البطن (انتفاخ).

س:متى تزور الطبيب؟

تحدث إلى الطبيب إذا استمرت الغازات وآلامها أو اشتدت عليك إلى درجة تتداخل مع قدرتك على التمتع بحياة طبيعية، فقد تشير الغازات وآلامها المصحوبة بعلامات وأعراض أخرى إلى حالات أكثر خطورة. اذهب إذا ظهرت عليك هذه الاعراض.

-براز دموي.

-تغير في البراز.

-تغير في تواتر حركة الأمعاء.

-فقدان الوزن.

-الإمساك أو الإسهال.

-الغثيان أو القيء المستمر أو المتكرر.

-ألم مستمر في البطن.

-ألم الصدر.

س: ما هى أسباب غازات البطن؟

تنتج الغازات في معدتك بشكل أساسي بسبب ابتلاع الهواء عند تناول الطعام أو الشراب. ويطلق معظم غازا المعدة عند التجشؤ، تتكون الغازات في الأمعاء الغليظة (القولون) عندما تخمر البكتيريا الكربوهيدرات، والألياف وبعض أنواع النشويات والسكريات، التي لا تهضم في الأمعاء الدقيقة، و تستهلك البكتيريا أيضًا بعضًا من هذه الغازات، ولكن تطلق الغازات المتبقية عند إخراج الريح.

والأطعمة الشائعة التي تسبب الغازات

-الفاصولياء والبازلاء (البقوليات).

-الفواكه.

-الخضراوات.

-الحبوب الكاملة.

-المشروبات الغازية.

-عادات الطعام، مثل الأكل السريع او مضغ العلكة.