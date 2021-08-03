الصين تدعم تونس ضد كورونا بـ400 ألف جرعة لقاح

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

تسلمت تونس، الإثنين، 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من الصين لمساعدتها في الحد من تفشي العدوى.



وتعد هذه أحدث الإمدادات الدولية من اللقاحات التي تصل تونس منذ تعرضها لموجة عاتية للوباء في بداية شهر يوليو/ تموز الماضي قبل أن تتناقص أعداد المصابين تدريجيا منذ نحو أسبوع.

وتلقت تونس خلال أسابيع قرابة 4.5 مليون جرعة من الهبات الدولية قادمة من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والإمارات العربية المتحدة، فيما تعهدت المملكة السعودية بتقديم مليون جرعة.

وتسعى السلطات الصحية وبمشاركة الصحة العسكرية والقطاع الخاص، إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين الشهر الجاري لمنع حصول موجة جديدة من الوباء مع استئناف الدروس في المؤسسات التعليمية منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت وزارة الصحة التونسية، الاثنين، إن الهدف هو الوصول إلى تطعيم نصف سكان البلاد البالغ عددهم إجمالا أكثر من 11 مليون نسمة، حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبحسب آخر تحديث للوزارة تلقى 2.6 مليون شخص اللقاح من بينهم مليون شخص تم تحصينهم بالكامل.