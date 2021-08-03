شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 199 مليوناً و614 ألفاً و894 حالة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 199 مليوناً و614 ألفاً و894 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و249 ألفا و394 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 180 مليونا و105 آلاف و521 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت 41 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وقال لي تاو وهو مسؤول بحكومة مدينة ووهان بوسط الصين إن المدينة، التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر 2019، ستُخضع كل سكانها لفحوص للتأكد من عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وتأتي الإجراءات بعد أن سجلت المدينة 3 حالات عدوى محلية يوم الثاني من أغسطس/ آب.

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6506 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و245 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مليونين و891498 والوفيات إلى 241279.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير على الأرجح كما تشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من الرقم المؤكد بنسبة 60%.

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت، الاثنين، 15143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة و389 حالة وفاة تمثل أقل حصيلة تسجل في يوم الاثنين منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليونا و953501 منذ ظهور الوباء في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 557223 حالة.

سجلت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة مقارنة مع 49 إصابة وأربع وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 284362 من ضمنهم 231259 حالة تم شفاؤها و16535 حالة وفاة".