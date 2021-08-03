شكرا لقرائتكم 9 أقنعة منزلية تعتني بشعرك في العطلة الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تُشكّل العطلة الصيفيّة الوقت المثالي لتخصيص بعض الوقت بهدف العناية بالشعر بواسطة مكوّنات طبيعيّة مغذية ومفيدة في علاج مشاكله. تعرّفوا على 9 أقنعة منزليّة تعالج أكثر مشاكل الشعر صعوبة.

يُنصح باستعمال ما يناسبكم من هذه الأقنعة على الأقل مرة أسبوعياً وكعلاج يمتد أقلّه لأربعة أسابيع، على أن يتمّ تركها على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم تغليفه بمنشفة دافئة تساهم في نفاذ مكوّنات القناع إلى عمق الشعر.

تعبيرية

مادة اعلانية

1- قناع مرطّب ومغذٍّ

يتميّز البيض بخصائص شديدة التغذية والترطيب، ولذلك نجده يدخل في العديد من الأقنعة الخاصة بالشعر. لتحضير قناع يعزز تغذية وترطيب الشعر، يكفي خلط صفار حبتين من البيض مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون للحصول على صيغة متجانسة وسهلة التطبيق. يُترك هذا القناع على الشعر لحوالي عشرين دقيقة قبل شطفه بشامبو ناعم يساعد على تنظيفه دون التسبب بجفافه.

2- قناع معزّز لنمو الشعر

تتميّز بعض أنواع الزيوت النباتيّة بفعاليتها في مجال تعزيز نموّ الشعر. لتحضير قناع الزيوت يكفي خلط ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا، ثم تدليك جذور الشعر بهذا الخليط وتسريحه جيداً لمدّ مكوّنات القناع على طول الشعر. يُترك هذا القناع على الشعر لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، على أن يتمّ غسله بعد ذلك بشامبو ناعم.

تعبيرية

3- قناع يعتني بالشعر الجاف

لتحضير قناع يساهم في ترطيب الشعر الجاف وتغذيته بالعمق، يُنصح بخلط حبّة من صفار البيض، ملعقة صغيرة من عصير الليمون ومقدار فنجان صغير من زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو على أن يتمّ خلط البيض وعصير الليمون أولاً ثمّ إضافة الزيت النباتي ببطء للحصول على خلطة تشبه المايونيز يتمّ تطبيقها بشكل قناع على طول الشعر وأطرافه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بشامبو ناعم.

4- قناع يعتني بالشعر الدهني

يحتاج الشعر الدهني إلى مكوّنات تخفّف من إفرازاته الدهنيّة وأبرزها: الطين الأخضر، وعصير الليمون، وزيت الليمون الهندي. لتحضير قناع يحتوي على هذه المكوّنات يُنصح بإضافة 6 ملاعق من بودرة الطين الأخضر إلى 5 ملاعق من الماء الدافئ المخلوط ببضع قطرات من عصير الليمون، ثمّ خلطها للحصول على صيغة متجانسة قبل إضافة 4 قطرات من زيت الليمون الهندي إليها. يُطبّق هذا القناع على جذور الشعر وأطرافه لمدة عشرين دقيقة قبل شطفه بالماء المنعش.

5- قناع يعتني بالشعر المجعّد

يحتاج الشعر المجعّد إلى مكوّنات تغذّيه مثل الأفوكادو وزيت جوز الهند. لتحضير قناع يعتني به يكفي هرس حبة ناضجة من الأفوكادو وخلطها مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند بعد تسخينه قليلاً للحصول على خليط متجانس يتمّ تطبيقه على طول الشعر لمدة 30 دقيقة قبل غسله بشامبو ناعم.

6- قناع معزّز للمعان الشعر

يساهم الزبادي في تعزيز لمعان الشعر أما عند خلطه مع البيض فيزداد مفعوله المقوّي للشعر. لتحضير هذا القناع يكفي خلط حبة من البيض مع مقدار فنجان من الزبادي. يُطبّق هذا القناع على طول الشعر ويُترك لحوالي 20 دقيقة قبل شطفه جيداً ثم غسله بشامبو ناعم.

7- قناع خاص بالشعر التالف

يحتاج الشعر الفاقد للحيوية إلى علاجات مغذّية ومرمّمة بمكوّنات مثل حليب جوز العند والعسل. لتحضير هذا القناع يكفي خلط 3ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند وملعقتين كبيرتين من العسل، على أن يتمّ تدليك الشعر بهذا الخليط وتركه عليه لحوالي عشرين دقيقة قبل غسله بشامبو ناعم.

8- قناع مغذٍّ لتليين الشعر

لتحضير قناع مغذّىٍ ومليّن للشعر، يكفي هرس حبة ناضجة من الموز وخلطها مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز، رشتين من مسحوق الكركم ورشتين من الفلفل الأسود. يُطبّق هذا القناع على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل غسله بشامبو ناعم.

9- قناع مضاد للقشرة

تعتبر القشرة من المشاكل التجميليّة المزعجة جداً، للتخلّص منها يكفي تحضير قناع مؤلف من: ملعقة كبيرة من جل الصبار، ملعقة كبيرة من العسل السائل، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من الزبادي. يُطبّق هذا القناع لمدة 20 دقيقة على جذور الشعر وخصلاته قبل غسله بشامبو ناعم.