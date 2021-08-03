شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. روشته غذائية وصحية هتساعدك في تعزيز الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للرضاعة الطبيعية فوائد صحية مختلفة للأم والطفل، حيث يحتوى حليب الأم على أجسام مضادة تسمح للطفل بمقاومة الفيروسات والبكتيريا وبالتالي ، من المهم جدًا تناول طعام صحي واتباع نظام غذائي جيد للأمهات المرضعات ، وبجانب النظام الغذائي، يلعب النوم أيضًا دورًا حيويًا في حالة الأمهات المرضعات، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ويجب على الأم المرضعه تجنب بعض الأطعمة لمنع مشاكل الجهاز الهضمي أو الحساسية عند حديثي الولادة و تناول أطعمة خاصة لصنع الكمية المناسبة من الحليب وبالمثل، فإن النوم غير الكافي يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس أثناء النهار ولن تكون قادرًا على أداء جميع مسؤولياتك تجاه الطفل

بذور الحلبة مليئة بمركبات اللبن والمركبات الشبيهة بالإستروجين التي تعمل على تحسين تدفق الحليب وستتمكن النساء من إنتاج المزيد من حليب الثدي مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك .

تحتوي بذور الشمر على مركبات شبيهة بالاستروجين والثوم والخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والخردل التي تحتوي على الحديد والكالسيوم والفولات والفيتامينات وجميع هذه الأطعمة تزيد من إدرار الحليب .

بذور الكمون مليئة بالفيتامينات والكالسيوم، وبذور السمسم ، والشعير يمكن أن تفي بالغرض للأمهات المرضعات .

يحتوي المشمش على الكالسيوم والألياف ، والسلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبطاطا الحلوة واللوز والحليب مفيد للأمهات المرضعات.

يجب تناول وجبتين من الفاكهة كل يوم تساعد الأطعمة الحمضية في زيادة إدرار الحليب، اختارى منتجات الألبان وتناول الزنجبيل والشوفان والبابايا والحبوب الكاملة والبقول والأسماك.

اشرب اللبن الرائب للبقاء نشيطًا .

قولى لا للأطعمة غير المرغوب فيها والحارة والدهنية والمعالجة والتدخين والكافيين هذه الأشياء يمكن أن تعرقل إنتاج الحليب ويمكن أن تضر بصحتك .

فيما يلي بعض النصائح المفيدة عن التغذية:فوائد النوم للمرضعات

تكافح العديد من الأمهات للبقاء مستيقظة أثناء الرضاعة الطبيعية علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تفاقم فقدان النوم ، والذي يصبح بعد ذلك خطرًا على صحة الأمهات والأطفال. لذلك ، يجب أن تحصل الأمهات المرضعات على نوم عميق لمدة 8 ساعات كحد أقصى حتى لا يشعرن بالإرهاق، اطلبى من أفراد عائلتك مساعدتك في الأعمال المنزلية بحيث يمكنك أخذ قيلولة قبل أن يستيقظ الطفل.