شكرا لقرائتكم خبر عن التين الشوكى كله فوائد.. يقوى المناعة ويعالج مشاكل الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التين الشوكى مصدر غنى بالعناصر الغذائية ويفيد الأشخاص الذين يعانون من حالة مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب، وتعتبر فاكهة التين الشوكى مصدرًا جيدًا للألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك المغنيسيوم وفيتامين سي ، ويمكن تناول التين كفاكهة طازجة أو عصير ويستخدم أيضا لصنع منتجات المربى والمكملات الغذائية، ويمكنك إضافة هذه الفاكهة المثيرة للاهتمام إلى نظامك الغذائي لفوائدها الصحية بحسب ما نشره موقع " healthline".

القيمة الغذائية للتين الشوكى

التين الشوكى ذو قيمة غذائية عالية ويحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية القوية، وتم استخدمه عبر التاريخ في أنظمة الطب التقليدي كعلاج طبيعي لمختلف الحالات الطبية، مثل الجروح وأمراض الكبد ومشاكل الجهاز الهضمي

كوب واحد (149 جرام) من فاكهة التين يحتوى على :

السعرات الحرارية: 61

الكربوهيدرات: 14.3 جرام

الألياف: 5.4 جرام

البروتين: 1.1 جرام

الدهون: أقل من 1 جرام

فيتامين ج: 23٪ من القيمة اليومية (DV)

الكالسيوم: 6٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 30٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 7٪ من القيمة اليومية

ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم ، بينما يعزز الكالسيوم قوة العظام، وفي الوقت نفسه ، فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تشارك في المناعة ، ويلعب المغنيسيوم أدوارًا في صحة العظام ، وتقلص القلب والعضلات .

يحتوي التين الشوكى أيضًا على كميات أقل من حمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين B6 والفوسفور والنحاس، بالإضافة إلى ذلك ، فهو معروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة والمحتوى العالي من المركبات النباتية المفيدة، وتشمل هذه البوليفينول ، بما في ذلك الفلافونويد ، والأصباغ القابلة للذوبان في الماء

الفوائد الصحية

أظهرت الدراسات أن التين الشوكى قد يساعد في تقليل الالتهابات ومستويات الدهون في الدم، فهو يحتوي على مركبات ، بما في ذلك betalains ، والتي وجد البحث أنها قد يكون لها خصائص قوية مضادة للالتهابات، وتشير بعض الأدلة إلى أن التين الشوكى قد يكون له القدرة على خفض مستويات الدهون في الدم والسكر في الدم.

كيفية استخدام التين الشوكى

يمكنك الاستمتاع بالتين الشوكى الطازج كفاكهة كاملة أو مدمج في منتجات مختلفة ، بما في ذلك العصائر والحلوى والمربى ، ويفضل الناس عادة تناول الفاكهة ذات القشرة الخضراء واللب الأبيض.

من المهم ملاحظة أنك بحاجة إلى إزالة القشرة الخارجية القاسية قبل تناول فاكهة التين الشوكى، توخ الحذر عند تقشير الفاكهة لأنها مغطاة بأشواك صغيرة، ارتدِ قفازات أو استخدم منشفة لحماية يديك أثناء إزالة الجلد.

وأظهرت الدراسات أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وقد يفيد صحة التمثيل الغذائي، وقد ثبت أن زيت البذور المستخرج من التين الشوكى له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والتئام الجروح، هذا هو السبب في أن الشركات تستخدم زيت بذور التين الشوكى في منتجات العناية بالبشرة والشعر .