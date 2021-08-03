شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة تساعدك فى تقوية العظام..منها البيض والتوت والكرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العظام جزء مهم من الجسم يقال أنه كلما كانت عظامك أقوى ، كلما كانت حياتك أكثر صحة لكن يصنع الجسم عظما جديدا أسرع من تكسير العظام القديمة، مما يؤدي إلى زيادة كتلة العظام، يلمس معظم الناس ذروة كتلة العظام لديهم في سن الثلاثين تقريبا بعد ذلك ، تستمر عملية إعادة بناء العظام، ولكنها تفقد كتلة عظام أكثر بقليل من الزيادة، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن أطعمة تساعدك فى تقوية العظام، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. الزبادي

يحتوي الزبادي على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في الحفاظ على كثافة العظام الصحية إلى جانب ذلك، يحتوي أيضا على البروتينات والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين د، هذه المكونات الرئيسية تقوي العظام وتقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

2. البيض

يحتوي البيض على عناصر غذائية قيمة تساعد في تغذية العظام غني بفيتامين د، يلعب فيتامين د دورا رئيسيا في امتصاص الكالسيوم في العظام ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.

3. المكسرات

المكسرات مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب، المكسرات هي مصادر غنية بالسيلينيوم ، مما يعزز جودة بروتينات الغضاريف.

4. الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة

الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ والبروكلي والبقدونس ، وكلها تحتوي على الكاروتينات المضادة للأكسدة ، وكذلك الكالسيوم والمغنيسيوم، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل مخاطر انهيار الغضروف.

5. الأسماك الزيتية

يمكن للأسماك الدهنية أن تقلل من آلام المفاصل وتيبس الصباح، إنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في التعامل مع مشكلة ضعف العظام.

6. التوت والكرز

يحتوي التوت والكرز على مادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة التي تساعد على تقليل المواد الكيميائية الالتهابية في الجسم علاوة على ذلك ، يساعد الكرز الأسود في تقليل مستويات حمض البوليك ، مما يساعد في منع النقرس.

7. الشاي الأخضر 7. الشاي الأخضر أظهرت دراسة أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر قد تمنع وتقليل شدة التهاب المفاصل الروماتويدي لذلك ، يعد هذا أيضا غذاء ممتازا للتغلب على ضعف العظام.

8. الأفوكادو

هذه الفاكهة الفائقة مليئة بمضادات الأكسدة مثل الزيوت الأحادية المشبعة والأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين هـ ، وكلها تساعد في مكافحة التهاب المفاصل، يساعد في إصلاح الغضروف وهو مفيد للغاية لمرضى هشاشة العظام.