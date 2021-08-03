شكرا لقرائتكم خبر عن الأفوكادو مفيد لصحة قلبك وإنقاص وزنك.. احذر الإفراط يسبب مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى ثمرة الأفوكادو على حوالي 21 جرامًا من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، يمكن أن يساعد هذا النوع من الدهون في خفض مستوى الكوليسترول الضار، ويساعد في تطوير خلاياك والحفاظ عليها، وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، كما أن هذه الدهون غنية أيضًا بفيتامين (هـ) الضروري لرؤية صحية ونظام مناعة صحي.

ووفقا لما نشره موقع " TODAY"، فإن الإفراط فى تناول الأفوكادو سيكلفك مئات السعرات الحرارية الإضافية يوميًا والتي لا يحتاجها جسمك ببساطة، وسيكون له تداعيات سلبية على صحتك وزيادة وزنك، وفى السطور القادمة ستتعرف على الفوائد والأضرار والكمية الموصى بها يوميا.

تأثيرها الإيجابى على صحتك عند تناولها باعتدال

تحتوي حبة أفوكادو واحدة أيضًا على 10 جرامات من الألياف ، أو ما يقرب من نصف احتياجاتك اليومية وتضم مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك البوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم ، كما أن الفاكهة خالية بشكل طبيعي من الصوديوم والكوليسترول ، والسكر.

وقوامها الكريمي ومحتواها العالي من الدهون يجعل التحكم في حصصها أمرًا سهلاً لأن الحصة الصغيرة توفر إشباعًا عاليًا عن الأكل .

تشير الدراسات إلى أن استهلاك الأفوكادو يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر كل من متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأفوكادو عبارة عن وجبة خفيفة مليئة بالكربوهيدرات منخفضة لأي شخص يتطلع إلى إنقاص وزنه .

الأفوكادو ليس خالي من السعرات الحرارية، قال الدكتور أندرو فريمان ، مدير الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في National Jewish Health في دنفر ، كولورادو، إن حبة أفوكادو تحتوي على حوالي 240 سعرة حرارية ، أو حوالي 10٪ إلى 20٪ من احتياجات السعرات الحرارية اليومية لمعظم الناس، وتحتوي الدهون الصحية للقلب على نفس القدر من السعرات الحرارية مثل الدهون التي تعمل على انسداد الشرايين ، لذا فإن الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على وزن صحي.

كم تأكل:

وجدت دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن حبة أفوكادو واحدة يوميًا يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول السيئ لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

اجعل الأفوكادو جزءًا من خطة الأكل الصحي اليومية ، لكن ضع في اعتبارك تقليل حصصك إلى:

نصف فاكهة كاملة 120 سعرة حرارية

الثلث 80 سعرة حرارية

شرائح قليلة رقيقة 65 سعرة حرارية

وازنها مع مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة لزيادة تناول العناصر الغذائية، إذا كنت تكافح من أجل إنقاص وزنك ، أو تجد نفسك تكتسب وزناً أو تصاب بأي حالة تتطلب منك خفض جميع الدهون في النظام الغذائي ، فقد يكون الوقت قد حان لإلقاء نظرة فاحصة على تناول الأفوكادو طوال اليوم.