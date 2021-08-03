شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الأكلات الدسمة علي صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل البعض تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالزيوت والدهون التى تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم وتعرضه للأزمات الصحية الشديدة ومنها مشاكل القلب والسمنة المفرطة ،وحسب ما ذكره موقع healthline يؤثر تناول الوجبات الدسمة على صحة الجسم وهى:

التأثير على الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية

معظم الوجبات السريعة ، بما في ذلك المشروبات والأطباق الجانبية ، مليئة بالكربوهيدرات مع القليل من الألياف أو بدون ألياف.

عندما يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك هذه الأطعمة ، يتم إطلاق الكربوهيدرات على شكل جلوكوز (سكر) في مجرى الدم. نتيجة لذلك ، يرتفع مستوى السكر في الدم .

يستجيب إلى ارتفاع في مستوى السكر في طريق الإفراج عن الأنسولين ،يقوم الأنسولين بنقل السكر في جميع أنحاء الجسم إلى الخلايا التي تحتاجه للحصول على الطاقة. عندما يستخدم جسمك السكر أو يخزنه ، يعود سكر الدم إلى طبيعته.

يتم تنظيم عملية السكر في الدم بشكل كبير من قبل جسمك ، وطالما أنك بصحة جيدة ، يمكن لأعضائك التعامل بشكل صحيح مع ارتفاع السكر في الدم.

لكن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع متكرر في نسبة السكر في الدم.

التأثير على الجهاز التنفسي

يمكن أن تؤدي السعرات الحرارية الزائدة من الوجبات السريعة إلى زيادة الوزن، هذا قد يؤدي إلى السمنة .

والسمنة تزيد من خطر لمشاكل في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الربو و ضيق في التنفس ، يمكن أن يضغط الوزن الزائد على قلبك ورئتيك وقد تظهر الأعراض حتى مع القليل من الجهد، و قد تلاحظ صعوبة في التنفس عند المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة.

بالنسبة للأطفال ، فإن خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي واضح بشكل خاص، وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع هم أكثر عرضة للإصابة بالربو.





التأثير على الجهاز العصبي المركزي

الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة والمعجنات المصنعة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 51٪ مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأطعمة أو يأكلون القليل منها.

التأثير على الجهاز التناسلي

قد يكون للمكونات الموجودة في الوجبات السريعة تأثير على خصوبتك ، حيث وجدت إحدى الدراسات أن الأطعمة المصنعة تحتوي على الفثالات التى عبارة عن مواد كيميائية يمكن أن تعيق عمل الهرمونات في جسمك، قد يؤدي التعرض لمستويات عالية من هذه المواد الكيميائية إلى مشاكل في الإنجاب ، بما في ذلك العيوب الخلقية .





التأثير على الجلد والشعر

وفقًا لإحدى الدراسات، فإن الأطفال والمراهقين الذين يتناولون الوجبات السريعة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما





التأثير على نظام الهيكل العظمي

يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى مضاعفات تتعلق بكثافة العظام وكتلة العضلات ،الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للسقوط وكسر العظام من المهم الاستمرار في ممارسة الرياضة لبناء العضلات .