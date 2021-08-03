شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض الشلل الرعاش وعلامات الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الشلل الرعاش أو باركنسون هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي يؤثر على الحركة، حيث تبدأ الأعراض تدريجيًا وتبدأ أحيانًا برعشة ملحوظة في يد واحدة فقط، في المراحل المبكرة من مرض باركنسون وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فعلى الرغم من أن مرض باركنسون لا يمكن علاجه ، إلا أن الأدوية قد تحسن الأعراض بشكل ملحوظ وفي بعض الأحيان ، قد يقترح طبيبك إجراء عملية جراحية لتنظيم مناطق معينة من دماغك وتحسين الأعراض.

يمكن أن تختلف علامات وأعراض مرض باركنسون من شخص لآخر، قد تكون العلامات المبكرة خفيفة ولا يلاحظها أحد و غالبًا ما تبدأ الأعراض في جانب واحد من جسمك وعادة ما تظل أسوأ في هذا الجانب ، حتى بعد أن تبدأ الأعراض في التأثير على كلا الجانبين





قد تشمل علامات وأعراض مرض باركنسون ما يلي:

- رعشه، و عادة ما يبدأ الرعاش أو الاهتزاز في أحد الأطراف ، غالبًا في يدك أو أصابعك. يمكنك فرك إبهامك والسبابة ذهابًا وإيابًا ، وهو ما يعرف باسم رعاش دحرجة الأقراص. قد ترتجف يدك عندما تكون في حالة راحة.

-تباطؤ الحركة بمرور الوقت ، قد يؤدي مرض باركنسون إلى إبطاء حركتك ، مما يجعل المهام البسيطة صعبة وتستغرق وقتًا طويلا، و قد تصبح خطواتك أقصر عند المشي، و قد يكون من الصعب الخروج من الكرسي.

-تصلب العضلات قد يحدث تصلب العضلات في أي جزء من جسمك، و يمكن أن تكون العضلات المتيبسة مؤلمة وتحد من نطاق حركتك.

-ضعف الموقف والتوازن قد ينحني وضعك ، أو قد تعاني من مشاكل في التوازن نتيجة لمرض باركنسون.

فقدان الحركات التلقائية، قد تنخفض قدرتك على أداء الحركات اللاواعية ، بما في ذلك الوميض أو الابتسام أو تأرجح ذراعيك عند المشي

-تغييرات الكلام، قد تتحدث بهدوء ، أو بسرعة ، أو تتعثر أو تتردد قبل التحدث قد يكون خطابك رتيبًا أكثر من كونه يحتوي على التصريفات المعتادة.

سبب الإصابة بمرض باركنسون غير معروف ، ولكن يبدو أن هناك عدة عوامل تزيد من خطر الاصابة وهى:

1:العمر، نادرًا ما يعاني الشباب من مرض باركنسون و يبدأ عادة في منتصف العمر أو في وقت متأخر ، ويزداد الخطر مع تقدم العمر عادة ما يصاب الناس بالمرض في سن 60 أو أكبر .

2:الوراثة يزيد وجود قريب مصاب بمرض باركنسون من فرص إصابتك بالمرض، ومع ذلك ، لا تزال مخاطرك صغيرة إلا إذا كان لديك العديد من الأقارب في عائلتك مصابين بمرض باركنسون

3:الجنس، الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون من النساء.

4:التعرض للسموم، قد يؤدي التعرض المستمر لمبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون بشكل طفيف.