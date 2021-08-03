شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على المرأة الحامل تناول برتقالة واحدة يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل البرتقال فوائد صحية عديدة للأمهات الحوامل، خاصة خلال الثلاثة أشهر الأولى، حيث يحتاج الجسم إلى فيتامينات هامة تمكنه من تعزيز جهاز المناعة، وبالتالي زيادة مناعة المرأة الحامل لدرء العدوى الناتجة من الفيروسات والجراثيم والبكتيريا التي تسبب المرض.

ويعد البرتقال مصدر جيد للحصول على فيتامين سي الذى يمنح الحامل القدرة على التحمل وزيادة قدرة المرأة الحامل على التحمل خاصة فى مرحلة تكون الجنين. وفيما يلى أبرز فوائد تناول البرتقال خلال فترة الحمل، طبقا لما ورد في موقع Healthline. وفيما يلى أبرز فوائد تناول البرتقال خلال فترة الحمل، طبقا لما ورد في موقع Healthline.



2.مصدر لحمض الفوليك 2.مصدر لحمض الفوليك تحتوى البرتقالة الواحدة متوسطة الحجم على حوالي 48 ميكروجرام من حمض الفوليك الذى يسهم فى تطوير الجهاز العصبي وتكوين الأنابيب العصبية خلال علامات الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى.

1.مصدر لمضادات الأكسدةلأنه يحتوي بشكل أساسي على نسبة عالية جدًا من فيتامين سي،حيث تحتوي البرتقالة الواحدة على حوالي 80 مجم من فيتامين سي الذى يزيد من القدرة على التحمل و تحافظ على الصحة الجسدية للأم والجنين.



3.ضبط ضغط الدمقد تتعرض المرأة الحامل الى انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه بشكل كبير، وتعد البرتقالة الواحدة غنية بحوالي 338 ملليجرام من البوتاسيوم الهام لتنظيم ضغط الدم. 3.ضبط ضغط الدمقد تتعرض المرأة الحامل الى انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه بشكل كبير، وتعد البرتقالة الواحدة غنية بحوالي 338 ملليجرام من البوتاسيوم الهام لتنظيم ضغط الدم.





4.الوقاية من الجفاف إلى جانب كونه مصدرًا لفيتامين سي ، يحتوي البرتقال أيضًا على الكثير من الماء الذى يحميك من الجفاف، خاصة لمن يعانوا من الغثيان والقئ





5.مكافحة العدوىتتعرض المرأة الحامل إلى الجراثيم والالتهابات البكتيرية التى تؤثر على صحة الأم والجنين أيضا، لذا فإن تناول البرتقال الذى يحتوى على مركبات البوليفينول التي تلعب دورًا في التعامل مع الالتهابات وضد الجراثيم.





6.يمنع الإمساكتحتوي ثمار الحمضيات بشكل أساسي على ألياف جيدة جدًا في التغلب على مشكلة الإمساك.