شكرا لقرائتكم خبر عن هل تساعدك المانجو فى إنقاص الوزن؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المانجو ليست فقط لذيذة، كما أنها غنية بحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين سي، فإن تناولها مع بعض الفواكة الموسمية الأخرى يمكن أن يساعدك بالتأكيد في الوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن في وقت أقرب قليلاً بسبب محتواه العالي من الألياف وكثافة الطاقة المنخفضة، وفقا لما نشر من موقع تايمز أوف إينديا.

المانجو وفقدان الوزن

وجدت دراسة نشرت في "بحوث التغذية" في أبريل 2008 ، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين تناولوا المزيد من الفاكهة فقدوا وزنا أكبر من الأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من الفاكهة، بحلول نهاية ستة أشهر، فقد الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفاكهة وزنًا أكبر بمقدار 0.3 كيلوجرام من الأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من الفاكهة أو لم يتناولوها في جميع أنحاء العالم.

المانجو فاكهة منخفضة الطاقة المانجو فاكهة منخفضة الطاقة تزعم العديد من الدراسات أن الأطعمة منخفضة كثافة الطاقة أو السعرات الحرارية لكل جرام تعد طعاما رائعا لفقدان الوزن، هذه الفاكهة تمنحك سعرات حرارية أقل، تحتوي المانجو على 0.6 سعر حراري لكل جرام مما يجعلها فاكهة منخفضة الكثافة للغاية. محتوى الألياف محتوى الألياف من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مفيدة لفقدان الوزن، تزيد الألياف الشعور بالامتلاء وتقلل من امتصاص المغذيات الدقيقة مثل الدهون والكربوهيدرات ، كما أنها غني أيضًا بالبيتا كاروتين ، والذي يعرف عنه أنه يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، من أجل تقليل استهلاك السعرات الحرارية ، تعد المانجو خيارا رائعا.



المانجو

سعرات حرارية

كما أن تناول المانجو وغيرها من الخضروات والفواكة منخفضة الكثافة يجعل من السهل خلق هذا النقص في السعرات الحرارية المطلوب لإنقاص الوزن، لا يقتصر الأمر على فقدان الوزن فحسب، بل إن تناول المانجو كل يوم يمكن أن يجعل بشرتك أكثر إشراقا ونعومة.