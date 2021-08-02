شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحاور الطفلة "بيان" بعد استجابة الرئيس السيسي لعلاجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الرئيس السيسى، لعلاج طفلة فلسطينية بعد مناشدة والدتها عبر صفحتها على فيس بوك، حيث تعانى الطفلة من مرض جلدى خطير ونادر يملأ جسمها، وقد وجه الرئيس بعلاجها فورًا بمستشفى معهد ناصر، وغادرت الطفلة "بيان" قطاع غزة إلى القاهرة يوم أمس الأحد عبر معبر رفح البري.





بيان التى استجاب لها الرئيس السيسى

وتحكى والدتها وردة قصة استجابة الرئيس السيسى لها قائلة: أشكر الرئيس السيسى الذى أمر بعلاج طفلتى بيان محمود الدبس بمستشفى معهد ناصر، حيث إنها مصابة بمرض جلدى خطير ونادر.



وردة والده بيان الفلسطينية

وقالت: "لقد أصيبت بيان بهذا المرض منذ 6 سنوات ولدى 4 بنات وولد وهم بصحة جيدة، وبيان لها 6 سنوات في المرض، وقدمت استغاثة للرئيس يوم الأربعاء ولم يمر سوى 48 ساعة حتى وصلنا الى مصر بمستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج، وتم قبول استغاثة ابنتى بعد نشرها عبر حسابى على فيس بوك.





الطفلة بيان بمعهد ناصر خلال علاجها

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو دائمًا يساعد أهلنا فى فلسطين وخصوصا لقطاع غزة، وندعي له بدوام الصحة وطول العمر، لأنه لبى لهذه الاستغاثة، فشكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفة، أن مستشفى معهد ناصر استقبلونا بكل احترام، وبدلال وحب وكانوا يضحكوا بنتى ويلعبوها، موضحة أن الطفلة تعانى من هذا المرض منذ 6 سنوات ونحاول علاجها دون جدوى، ووجهت استغاثتى للرئيس السيسى لإيجاد علاج لها في مصر.

وقالت: وجدت استجابة سريعة جدًا وفرحت كثيرًا عندما وجدت العقيد وائل يطرق باب منزلى يبلغنى بقرار الرئيس وقبوله الاستغاثة، لم اصدق نفسي وبكيت من الفرحة، حيث إنه وجهت الاستغاثة له يوم الأربعاء الماضى ولم يمر سوى يومين ووجدت الاستجابة تطرق الباب، حيث وصلنا إلى مستشفى معهد ناصر يوم الأحد وجهزوا كل شيء خلال 48 ساعة فقط تذاكر الطيران وجناح بمعهد ناصر، وترحيب كبير وفريق طبى يقوم بالكشف على الطفلة بمجرد وصولنا إلى معهد ناصر.