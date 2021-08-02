شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد قرع العسل على صحتك.. ينهى على الدهون ويحمى من أمراض العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرع العسل من أبرز الأطعمة التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقه الطيب وفوائده المذهلة حيث يحتوى قرع العسل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، حسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد قرع العسل هى:

1: يحتوى قرع العسل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحماته من الأمراض المزمنة المختلفة وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

2:تناول قرع العسل يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص المختلفة .

3: قرع العسل غني بفيتامينات A و C ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك. قد يؤدي تزويده بفيتامين E والحديد وحمض الفوليك إلى تقوية مناعتك أيضًا والوقاية من الأمراض.

4:يحتوى قرع العسل على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والبيتا ماروتين التى تحافظ على صحة العين وتحد من خطر الاصابة بمشاكل العين.

5:يحتوى قرع العسل على كمية عالية من الخصائص التى تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة به.

6: البوتاسيوم وفيتامين ج والألياف قد يفيد صحة القلب، حيث يحتوي اليقطين على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تحسن صحة قلبك، كما يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين ج والألياف ، والتي تم ربطها بفوائد القلب.

7: يحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات مثل بيتا كاروتين ، والتي يحولها جسمك إلى فيتامين أ وبالتالى تعمل على تعزيز صحة الجلد والشعر، كما يعمل كواقي شمسي طبيعي.