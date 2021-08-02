شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب أن يبدأ الطفل فى المشى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتساءل كثير من الأمهات عن الوقت الذى يجب أن يبدأ فيه الأطفال في المشى، وما العلامات التي تدل على أن ذلك سيحدث قريباً، ورغم أن متوسط عمر الأطفال لبدء المشي هو حوالي 12 شهرًا، فإن بعض الأطفال يتأخر قليلاً، في هذا التقرير نتعرف على الوقت الذى يجب أن يبدأ فيه الطفل في المشى، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ووفقاً للأطباء يمكن للأطفال البدء في المشي مبكرًا في عمر 9 أشهر لكن من الطبيعي أيضًا أن يستغرق الأطفال وقتًا أطول ويبدأوا المشي في عمر 17 أو 18 شهرًا وقد لا يتقن الطفل مهارة المشى على الفور، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحفاظ على توازنهم.

كيفية تشجيع الأطفال على المشي بأمانهناك بعض الطرق لتشجيع طفلك على المشي:

-مد يد المساعدة: بمجرد أن يتمكن طفلك من التمسك بمنضدة أو كرسى للوقوف، امسكى يديه لمساعدته على اتخاذ الخطوات الأولى.

-استخدام الدعائم: يمكن أن تكون ألعاب الدفع مفيدة، ويمكن للأدوات المنزلية الشائعة أن تفي بالغرض أيضًا، اقلبى سلة الغسيل، التي تكون عادةً بارتفاع الطفل وستتجول معه بثبات أثناء وقوفه.

- مشايات الأطفال: مشايات الأطفال عبارة عن أجهزة ذات عجلات تجلس فيها طفلك لدفع نفسه حولها، لكن ابتعدى عنها إذا كان في منزلك سلالم.

متى يجب أن يبدأ طفلك في ارتداء الأحذية؟

الأحذية ليست ضرورية للطفل لتعلم المشي بشكل صحيح، نحتاج إلى أحذية فقط لحماية الأقدام أو عند الخروج من المنزل، ولكن داخل المنزل، يمكن ارتداء الجوارب.

وقد يساعد ترك طفلك حافي القدمين على الشعور بالأرضية بشكل أفضل، مما قد يساعده في الواقع على التحرك.

وضعى في اعتبارك أن ما هو صحي وطبيعي لطفل ما قد لا يكون لطفل آخر ينمو كل طفل ويتطور وفق وتيرته الخاصة.