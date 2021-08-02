تعرفي على أهم فوائد البامية للشعر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 19 دقيقة

رغم غرابة الفكرة، فإن البامية من المكونات الفعّالة التي يمكنكِ استخدامها للعناية بالشعر وتنعيمه. إذ تحتوي على عديد من العناصر الغذائية الأساسية من الفيتامينات والمعادن التي تقوي الجذور والبصيلات.

إليكِ أهم فوائد البامية للشعر:

استرجاع نعومة الشعر.

إصلاح الشعر التالف من الكيماويات والحرارة العالية وأشعة الشمس القاسية.

الترطيب العميق وعلاج هيشان الشعر تهدئة حكة فروة الرأس.

إزالة قشرة الرأس والتهابات الجذور.

تحفيز نمو الشعر.

استعادة اللمعان الطبيعي.

ماسك البامية من الماسكات القوية للشعر، ويُظهر نتائج مذهلة من الاستخدام الأول، لهذا السبب يوصي به للشعر الذي يحتاج إلى الترطيب العميق والمكثف، مثل الشعر المجعد والمموج والجاف جدًا.