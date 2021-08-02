شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على «القلق المرضي»..أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

القلق هو شعور بعدم الارتياح أو التوتر أو العصبية ، يحدث عادة بسبب حدث أو موقف معين بنتيجة غير معروفة،ورغم أنه من الشائع أن يشعر الجميع بالقلق من حين لآخر، إلا أن هناك نوعاً من القلق المرضي يوهن المصاب به ويكسبه شعورًا شديدًا أو شديدًا بالخوف أو الرهبة من المواقف أو المهام اليومية.

قد يشير بعض الناس أيضًا إلى هذا القلق والقلق المفرطين على أنهما “توقع مخيف”، هذا النوع من القلق يمكن أن يجعل من الصعب على الشخص أن يعمل في ظل شعور دائم بالقلق المستمر والساحق ، هذه الاضطرابات شائعة ويمكن علاجها بشكل كبير.

نستعرض في التقرير التالي أعراض القلق المنهك وأسبابه. نناقش أيضًا خيارات العلاج المتاحة، وفقًا لـ “Medical news today”.

أعراض القلق:

يمكن أن تختلف أعراض القلق من شخص لآخر ، ولكنها تقع عادةً في الفئات الثلاث التالية:

أولاً: الأعراض الجسدية

وتتمثل في الشعور بواحد أو أكثر من الأعراض التالية : الشدالعضلي، تسارع دقات القلب، الأرق، ارتعاش العضلات أو الهزات، التعرق، ضيق في التنفس، غثيان، معده مضطربة ، إسهال، الصداع، دوار، إعياء، الحاجة المتكررة للتبول.

ثانياً : الأعراض العاطفية

وتتمثل في الشعور بواحد أو أكثر من الأعراض التالية : القلق المستمر ، مشاعر الرهبة أو التخوف، الاعتقاد بأن الأسوأ سيحدث

تفكير “الكل أو لا شيء”، التعميم.

ثالثاً: الأعراض السلوكية

وتتمثل في الشعور بواحد أو أكثر من الأعراض التالية : توقع دائم للخطر ، تجنب المواقف أو الأحداث التي تسبب الخوف، الشعور بالضيق أو الإحباط في المواقف التي تسبب الخوف، الانسحاب الاجتماعي، البحث عن الاطمئنان، سوء الظن ، الأفعال القهرية ، مثل غسل اليدين بشكل متكرر.

أسباب القلق:

اضطرابات القلق هي أكثر حالات الصحة العقلية شيوعًا في الولايات المتحدة ، حيث تصيب 40 مليون بالغ كل عام. هذا الرقم يعادل 18.1٪ من سكان الولايات المتحدة، وفقًا للتحالف الوطني للأمراض العقلية (NAMI) ، يعتقد الباحثون أن اضطرابات القلق يمكن أن تحدث نتيجة عوامل وراثية وبيئية.

عوامل وراثية: تشير الدلائل إلى أن اضطرابات القلق يمكن أن تكون وراثية في العائلات. لذلك ، قد يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق إذا كان لديهم أقارب يعانون من اضطراب القلق.

العوامل البيئية: يمكن أن تؤدي أحداث الحياة المؤلمة أو المجهدة أيضًا إلى اضطرابات القلق، الأمثله تشمل فقدان أحد أفراد الأسرة ، أو التعرض لسوء المعاملة أو العنف ، والعيش مع مرض طويل الأمد

تشمل عوامل الخطر الأخرى كيمياء الدماغ الفردية للشخص والشخصية.

الوقاية من القلق:



يمكن أن تساعد عادات النوم الجيدة في منع الأرق وتعزيز النوم السليم، كما قد تساعد العوامل الآتية على الوقاية منه:

حافظ على تناسق وقت نومك ووقت استيقاظك من يوم لآخر، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

حافظ على نشاطك فالنشاط المنتظم يُساعد على تعزيز النوم الجيد ليلًا.

تحقق من الأدوية الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت تساهم في الأرق.

تجنب الكافيين أو قلل منه، ولا تستخدم النيكوتين (Nicotine).

تجنب الوجبات الكبيرة والمشروبات قبل النوم.

علاج القلق:

يتركب علاج القلق من علاجين رئيسين، هما: العلاج الدوائي، والعلاج النفسي، كل منهما على حدى أو كلاهما معًا، وقد تكون هنالك حاجة إلى فترات تجربة وخطأ من أجل تحديد العلاج العيني الأكثر ملاءمة وفعالية لمريض معين تحديدًا والعلاج الذي يشعر معه المريض بالراحة والاطمئنان، ويمكن توضيح العلاج بالآتي:

1. علاج نفسي للقلق

يشمل العلاج النفسي للقلق تلقي المساعدة والدعم من جانب العاملين في مجال الصحة النفسية ومن خلال التحدث والإصغاء.

2. علاج دوائي للقلق

تتوفر أنواع شتى من علاج القلق الدوائي الهادفة إلى التخفيف من أعراض القلق الجانبية التي ترافق اضطراب القلق، ومن بينها:

أدوية مضادة للقلق: وهي مواد مهدئة تتمتع بأفضلية تتمثل في أنها تخفف من حدة الشعور بالقلق في غضون 30 – 90 دقيقة.

أدوية مضادة للاكتئاب: وهذه الأدوية تؤثر على عمل الناقلات العصبية التي من المعروف أن لها دورًا هامًا في نشوء وتطور اضطرابات القلق .