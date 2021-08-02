صحة ورشاقة

تنبيه مهم من «الصحة» للطلاب بشأن أخذ لقاح «كورونا»

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 8 ثواني - 9:28 مساءً, 2 أغسطس 2021 م

المناطق_ الرياض

أصدرت وزارة الصحة تنبيهاً مهماً للطلاب والطالبات بشأن الحصول على لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي المقبل.
وأكدت “الصحة” أنه ينبغي على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس، وذلك للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول، إذْ إنّ المدة بين الجرعتين هي ٣ أسابيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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