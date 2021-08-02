تنبيه مهم من «الصحة» للطلاب بشأن أخذ لقاح «كورونا»

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أصدرت وزارة الصحة تنبيهاً مهماً للطلاب والطالبات بشأن الحصول على لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي المقبل.

وأكدت “الصحة” أنه ينبغي على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس، وذلك للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول، إذْ إنّ المدة بين الجرعتين هي ٣ أسابيع.