صحة ورشاقة

المغرب يعلن حظر التجول الليلي لكبح تفشي كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة المغربية، مساء الاثنين، مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس المستجد.

 وجاء على رأس تلك الإجراءات حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

كما منعت الحكومة التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات.

وجاء في بيان للحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي من الساعة التاسعة مساء وإغلاق الحمامات وقاعات والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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