شكرا لقرائتكم خبر عن جيوب أنفية ولا كورونا..اعرف ازاى تفرق بين اعراضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر الطقس المتغير والحساسية الموسمية على الجميع ويعاني مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من العديد من الأعراض كسيلان الأنف أو الصداع أو الاحتقان والتي يمكن أن يجعلك تقلق خاصة وأن الكثير من هذه الأعراض تشبه أعراض الإصابة بكورونا أيضا، وتقدم السطور التالية كيف يمكنك التمييز بين الأعراض وفقا لتقرير لموقع تايمز اوف انديا.

لماذا تتشابه الأعراض مع الالتهابات؟

الجيوب صغيرة مملوءة بالهواء جيوب جوفاء تقع في الجمجمة في بعض الأحيان بسبب الالتهابات ، البكتيرية أو الفيروسية، يمكن أن تسبب التهابًا في أنسجة الجيوب الأنفية تتشابه أعراض التهاب الجيوب الأنفية كثيرًا مع أعراض مرض كورونا مثل سيلان الأنف والاحتقان والتهاب الحلق والحمى.

فكيف تفرق بين العدوى؟

سيلان الأنف

ازدحام

حمى

إعياء

إلتهاب الحلق

الصداع

الأعراض الشائعة لعدوى الجيوب الأنفية وكورونا هي:انتبه لهذه الأعراض

ومع ذلك ، فإن الأعراض المتمايزة لعدوى الجيوب الأنفية التي لا تحدث لدى مرضىكوررونا هي:

اوجاع الاسنان

ألم في الجيوب الأنفية (عظم الخدين والجزء الداخلي من العين)

رائحة الفم الكريهة

قلة حاسة الشم

مخاط ملون بشكل مختلف

التنقيط الأنفي الخلفي

من العلامات المهمة للجيوب الأنفية ألم الجيوب الأنفية المصحوب بسيلان واحتقان الأنف إنها علامة أكيدة على أنك تعاني من التهاب الجيوب الأنفية.

هل هناك علامات مقلقة يجب الحذر منها؟

نظرًا لأن عدوى الفيروس التاجي يمكن أن تكون أكثر حدة وخطورة بالنسبة لمن حولك ، فمن المهم للغاية اتخاذ إجراءات وقائية اعتبارًا من اليوم الأول إذا كنت تعاني من أعراض مثل تلك المذكورة أدناه ، فقد تكون هناك حاجة إلى الرعاية:

صعوبة في التنفس

أوجاع وآلام في الجسم

غثيان

التقيؤ

إسهال

فقدان حاسة الشم والتذوق

ما هي العوامل الأخرى التي يجب أن تبحث عنها؟

متى تظهر الأعراض: تظهر أعراض التهاب الجيوب الأنفية فجأة ولكن في حالة الإصابة بفيروس كورونا تتطور الأعراض بمرور الوقت يتطور بعد يومين إلى 14 يومًا من إصابتك بالفيروس.

تحدث الجيوب الأنفية في الغالب بعد إصابتك بالسعال أو الأنفلونزا وتكون أكثر انتشارًا خلال المواسم الباردة من العام ، بينما يمكن أن يحدث مرض كورونا في أي وقت خلال العام.