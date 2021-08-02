شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 بذور يمكن إضافتها على الأطعمة تعزز صحتك وتساعدك فى خفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الواضح أن فقدان الوزن مهمة صعبة تتطلب الكثير من التفاني والتصميم، لكن ما تحتاجه أيضًا هو الوعي، ولكن إذا لم تكن على دراية بالأخطاء الصغيرة التي ترتكبها، قد تفشل فى فقدان الوزن.

قد تبدو البذور، والمكسرات من الأطعمة التى يمكن إضافتها على النظام الغذائى لفقدان الوزن، وهي من أكثر الإضافات الصحية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، معظم البذور التي يمكننا الحصول عليها تكون أفضل عندما تكون نيئة وصحية للغاية، وذلك وفقا لما ذكره موقع تايمز أوف أنديا.

يعد إدراج المكسرات والبذور أيضًا أمرًا عاد إلى الاتجاه، من الأشكال المختلفة إلى الألوان إلى تركيز العناصر الغذائية القوية، من المفيد دائمًا إضافة بذور غنية وملونة إلى نظامك الغذائي، نظرًا لأنه يمكن أيضًا إضافتها إلى الحساء والعصائر والسلطات أو بمفردها، فهي متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق أيضًا.



بذور الشيا

تعرف على بعض الخيارات الصحية والغنية بالمغذيات التي يمكنك الحصول عليها، وأفضل الطرق لإضافتها إلى نظامك الغذائي:أولا: بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا، من بين كل ذلك، بذور متعددة الاستخدامات لأسباب عديدة، من تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ومعدل الأيض، والحديد العالي، ومحتوى أوميجا 3 والدهون الجيدة، تعد بذور الشيا إضافة ممتازة إلى نظامك الغذائي، الأهم من ذلك كله، أن البذور البيضاء والسوداء الصغيرة مفيدة جدًا لفقدان الوزن وتقليل دهون البطن.

بذور الشيا هي حبوب غنية بالكربوهيدرات تنتفخ بمجرد نقعها في الماء أو أي أشكال أخرى من السوائل، من أفضل فوائد بذور الشيا أنها تحتوي على الكثير من الألياف، وهو أمر ضروري لعمل الجسم وتنظيم الدهون، إن الحصول على ملعقة كبيرة من نفس الشيء على أساس يومي سيعطي الكثير من الفوائد.



بذور الكتان

ثانيا: بذور الكتان

من السيطرة على ارتفاع ضغط الدم إلى المساعدة في الهضم، من المعروف أن بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تقليل ارتفاع نسبة الدهون في الدم بعد الوجبات، بصرف النظر عن تنظيم الشهية، وقمع الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز فقدان الوزن، كما أنه مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يكافحون مشاكل متلازمة تكيس المبايض والخصوبة.

من المعروف أن بذور الكتان تحتوي على مستويات عالية من حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وتحتوي على أحماض دهنية أساسية لها أيضًا خصائص قوية مضادة للالتهابات، ما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الشديدة عند تناولها بانتظام ودعمها بنظام غذائي صحي آخر، وقد لوحظ تأثيره بشكل خاص في التحكم في نمو الورم وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.



بذور اليقطين وفوائدها

ثالثًا: بذور اليقطين" قرع العسل"

تحتوى على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الماغنيسيوم والنحاس والبروتين والزنك، يمكن للبذور الصغيرة أن تجعل تناول وجبة خفيفة أمرًا صحيًا، تمتلئ بذور اليقطين بالماغنيسيوم، وهو معدن أساسي ضروري لتكوين العظام، يزيد تناول الماغنيسيوم العالي من كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، قد تساعد هذه البذور المتواضعة أيضًا الأشخاص الذين يكافحون من أجل السيطرة على مستويات السكر في الدم، إن تناول 3-4 ملاعق كبيرة منه يوميًا سيساعد أيضًا في الحفاظ على وزنك ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت، بصرف النظر عن هذا، فإن بذور اليقطين تعزز أيضًا صحة الجهاز الهضمي.



بذور السمسم

رابعًا: حبوب السمسم

اعتاد الكثير منا بالفعل على استهلاك بذور السمسم كجزء من نظامنا الغذائي، السمسم يحتوي على آثار مفيدة من البوتاسيوم والماغنيسيوم المنظم للهرمون والزنك، كما أنه منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير، مما يجعله خيارًا جيدًا لخفض وزنك أيضًا.



بذور زهرة عباد الشمس

خامسًا: بذور زهرة عباد الشمس "اللب السورى"

بذور عباد الشمس غنية أيضًا بـ 100 نوع مختلف من الإنزيمات التي تنظم التوازن الهرموني في الجسم، يمكن للإنزيمات الموجودة في البذور أن توازن إنتاج الإستروجين والبروجستيرون، وثبت أنها مفيدة في إدارة أعراض متلازمة ما قبل الحيض والغدة الدرقية وكذلك الحد من غثيان الصباح الذي يحدث غالبًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يساعد فيتامين ب 6 الموجود في البذور على تصنيع البروتين والتمثيل الغذائي، وتعزيز توازن الجسم.