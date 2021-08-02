شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتفاع ضغط الدم يؤثر على فاعليه لقاح كورونا؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يحصل الجميع على لقاح فيروس كورونا للوقايه من مضاعفاته الخطيرة وبخاصة مرضى الأمراض المزمنه حيث أن معظم فوائد التطعيم موجودة لأولئك الذين يعانون من أمراض سابقة مصاحبة وأمراض خطيرة ، مثل أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومستويات ضغط الدم التي لا يمكن السيطرة عليها بشكل مزمن.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا لا يمثل ارتفاع ضغط الدم خطرًا جسيمًا لـكورونا ونتائج خطيرة فحسب ، بل إن التطعيم يقلل من الكثير من المخاطر المرتبطة بالمرض بما في ذلك الخطورة والوفيات ، ويحد من خطر حدوث مضاعفات أيضًا ، وهناك بعض الأشياء التي يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم معرفتها حول الحصول على اللقاح.

فلا يقتصر الأمر على أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم مخاطر أعلى من المعتاد للإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والسمنة واضطرابات الجهاز التنفسي ، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي لا يمكن السيطرة عليه والذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض. مع كورونا يمكن لارتفاع ضغط الدم ، الذي يرفع مستوى الالتهاب في الجسم، أن يزيد أيضًا من وجود مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARBs) في الجسم ، وهي إنزيمات يستخدمها فيروس كورونا لربط نفسه ومهاجمة الجسم. هذه المستقبلات والمثبطات على الرغم من وجودها بشكل طبيعي ، يمكن أيضًا أن تزيد من خلال الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، مما يعرض المرضى لخطر متزايد للضعف والشدة.

أثبتت الدراسات والتقييمات أيضًا أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأمراض المصاحبة الرئيسية المرتبطة بخطر أكبر للإصابة بـكورونا في المستشفى والوفاة.

ما الذي يجب أن تعرفه قبل الحصول على اللقاح؟

مع المخاطر المرتبطة بالمضاعفات ، لا ينبغي تأخير الحصول على لقاح كورونا بأي ثمن للشخص الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، بينما ثبت سريريًا أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة ، يجب على أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد التفكير في مراجعة مقدم الرعاية الصحية أولاً واستبعاد أي مخاوف تحقق مرة واحدة مما إذا كانت هناك بعض نماذج اللقاحات الأنسب لك أم لا لأن لدينا المزيد من الخيارات المتاحة الآن.

في الوقت الحالي ، لا يوجد دليل مضاد يشير إلى أن لقاحات كورونا ليست آمنة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.

هل تعيق حالتك فعالية اللقاح؟

نظرًا لأنه من المعروف أن بعض الشروط المسبقة تُضعف جهاز المناعة ، يُعتقد أن بعض الأمراض أو الحالات يمكن أن تتداخل أيضًا مع مناعة لقاح كورونا.

في حين أن هذا قد لا يكون صحيحًا بالنسبة لجميع اللقاحات المتاحة لنا اليوم ، ولكن مع ارتفاع ضغط الدم أيضًا ، هناك بعض المخاطر المفترضة للأجسام المضادة التي يحركها اللقاح ، وتقل الفعالية بعد فترة ، أو تقل الفعالية بشكل أسرع من التقديرات العامة يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن أيضًا إلى إضعاف الاستجابة المناعية ، وبالتالي قد يكون اللقاح غير فعال يمكن للأدوية المستخدمة للعلاج (بما في ذلك الأدوية المضادة للالتهابات) أن تثبط الاستجابة ومن ثم ، في حين أنه لا يزال من المهم الحصول على التطعيم ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر بشكل مضاعف.

هل من الممكن توقع ارتفاع أو انخفاض مستويات ضغط الدم بعد الحقن؟

مع لقاح كورونا، توقع الحمى ، والألم في الجسم ، والضعف أمر طبيعي تمامًا ، ومن الآثار الجانبية النادرة التي لوحظت بين بعض الأشخاص في الوقت الحالي تغيير في مستويات ضغط الدم ، مرتفعًا أو منخفضًا.