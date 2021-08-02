شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتعامل مع مريض الزهايمر وتدعمه نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعامل مع مرض الزهايمر من أصعب الأمور التى يمر بها الكثيرون فرعاية مصاب بالزهايمر أو أي نوع آخر من الخرف رحلة طويلة ومرهقة للغاية، ومع ذلك يمكن أن يصبح تقديم الرعاية أيضًا مستهلكًا بالكامل، وحسب ما ذكره موقع helpguide فأن هناك بعض النصائح للتعامل مع مريض الزهايمر ودعمه نفسيا.

1: تحلى بالصبر

إذا كان المريض يعانى من صعوبة في تذكر كلمة ما ، امنحه الوقت، القلق أو نفاد الصبر لن يؤدي إلا إلى إعاقة تذكرهم قدم الكلمة برفق أو أخبر الشخص أنه يمكنك العودة إليها لاحقًا.

2: انتبه للغة جسدك

يستجيب الشخص المقرب لك لتعبيرات وجهك ونبرة صوتك والإشارات غير اللفظية بقدر الكلمات التي تختارها، قم بالاتصال بالعين ، وحافظ على هدوئك ، وحافظ على استرخاء ووضعية مفتوحة.

3: تحدث ببطء ووضوح

أعط اتجاها واحدًا أو اطرح سؤالًا واحدًا في كل مرة ، واستخدم جملًا قصيرة ، وامنح الشخص العزيز عليك مزيدًا من الوقت لمعالجة ما يقال، ابحث عن طريقة أبسط لقول نفس الشيء إذا لم يتم فهمه في المرة الأولى.

4:تجنب الأسئلة التي تتحدى الذاكرة قصيرة المدى

مثل "هل تتذكر ما فعلناه الليلة الماضية؟" ستكون الإجابة على الأرجح "لا" ، الأمر الذي قد يكون مهينًا لشخص مصاب بمرض الزهايمر أو الخرف.

5:حافظ على الاحترام

لا تستخدم لغة التعالي أو "حديث الأطفال" أو السخرية، الذى يمكن أن يسبب الأذى أو الارتباك.

6:استمع بانتباه

تجنب مصادر التشتيت مثل التلفاز أو الهاتف المحمول وركز انتباهك على معه.