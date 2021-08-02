كورونا يضرب إيران بـ"قفزة إصابات" وأعلى وفيات في 3 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إيران حصيلة قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا تجاوزت 37 ألفًا، وكذلك عدد وفيات يومية قياسية خلال 3 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 37189 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد التراكمي للحالات منذ بدء تفشي الوباء إلى 3,940,708.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تسجل فيها إيران عدد إصابات قياسيًا خلال أسبوعين فيما وصفته السلطات بأنه "الموجة الخامسة" من الوباء.

وسجّلت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، 411 وفاة جديدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 91407 وفقا للوزارة.

وسبق لمسؤولين محليين أن أكدوا أن الأرقام الرسمية تبقى دون الفعلية.

ويعزو المسؤولون الارتفاع الأخير في عدد الوفيات والإصابات للتراخي في احترام البروتوكولات الصحية وانتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى.

وحذر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي الاثنين من أنه "إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه فقد تصل الوفيات اليومية إلى 500".

وعلقت إيران آمالها على اللقاحات للمساعدة في مكافحة الأزمة الصحية، لكن حملتها للتطعيم منذ مطلع فبراير/ شباط تقدمت بشكل أبطأ مما كان مخططا له.

وشكا المسؤولون الإيرانيون من تأثير العقوبات الأمريكية على إمكان استيراد لقاحات مضادة لكوفيد-19، لا سيما لصعوبة القيام بالتحويلات المالية اللازمة من أجل الحصول عليها.

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 10,2 ملايين شخص تلقوا جرعة أولى من اللقاح حتى الآن في حين تلقى 2,7 مليون الجرعتين.