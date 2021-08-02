شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الشباب المصابين بالسكر من النوع 2 أكثر عرضه للمضاعفات مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية نشرت في مجلة New England Journal of Medicine. أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين تم تشخيصهم خلال فترة الشباب لديهم مخاطر عالية للإصابة بمضاعفات في سن مبكرة.

ووفقًا للدراسة فإن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين تم تشخيصهم خلال فترة الشباب لديهم مخاطر عالية للإصابة بمضاعفات في سن مبكرة ولديهم فرصة أكبر للإصابة بمضاعفات متعددة في غضون 15 عامًا بعد التشخيص، ووفقا لتقرير لموقع time now news نتائج الدراسة هي تتويج لتجربة هي الأولى من نوعها ممولة إلى حد كبير من قبل المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) ، وتبين أنه في غضون 15 عامًا من تشخيص مرض السكري من النوع 2 ، كان لدى 60 % من المشاركين على الأقل مضاعفة واحدة مرتبطة بمرض السكري ، وكان ما يقرب من ثلث المشاركين يعانون من مضاعفات أو أكثر ، وفقًا لنتائج خيارات العلاج لمرض السكري من النوع 2 لدى المراهقين والمراهقين.



مضاعفات السكر

قالت الدكتورة باربرا ليندر ، عالمة مشروع NIDDK" "أظهرت الدراسة أن داء السكري من النوع 2 الذي يظهر عند الشباب يختلف عن مرض السكري الذي يصيب البالغين فهو أكثر عدوانية ويصعب السيطرة عليه".

وقارنت الدراسة ثلاثة علاجات للتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم بالإضافة إلى التدخل المكثف في أسلوب الحياةلدى الشباب في وقت التسجيل ، كان المشاركون تتراوح أعمارهم بين 10-17 عامًا ، وتم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوع 2 لمدة تقل عن عامين ، وكانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.كان متوسط ​​عمر المشاركين بعد متابعة الدراسة 26 عاما تمت مراقبة المشاركين في الدراسات سنويًا بحثًا عن علامات مضاعفات مرض السكري ، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى ومضاعفات القدم السكرية والإبلاغ عن الأحداث الصحية الأخرى تم تقييم مرض العين السكرية مرة واحدة خلال الدراسة ، في زيارة الدراسة التي استمرت سبع سنوات.

بشكل عام ، لاحظ الباحثون انخفاضًا ثابتًا في السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم على مدار 15 عامًا بالإضافة الى:

67 % من المشاركين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

ما يقرب من 52 % يعانون من خلل شحميات الدم أو مستويات عالية من الدهون في الدم

حوالي 55 % يعانون من أمراض الكلى

32%لديهم دليل على مرض عصبي

51 % يعانون من أمراض العيون

بالإضافة إلى ذلك ، كان لدى بعض المشاركين احتمالية أعلى للإصابة بمضاعفات متعددة بمرور الوقت ، حيث أصيب 28 % منهم بمضاعفات أو أكثر خلال فترة المتابعة.

قال الدكتور فيليب زيتلر أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة كولورادو: "مقارنة بما نراه عند البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 ، فقد أصيب المشاركون في الدراسة بمضاعفات في وقت مبكر جدًا من مسار المرض وبوتيرة أسرع بمرور الوقت"..

وأضاف الدكتور تسايتلر: "تُظهر هذه الدراسة أهمية علاج مرض السكري من النوع 2 الذي يصيب الشباب بشكل مكثف منذ البداية واستخدام جميع الأساليب المتاحة للسيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم ومنع حدوث مضاعفات أو تأخيرها أو معالجتها بقوة".