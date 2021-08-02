فوائد تناول العسل يومياً للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:36 مساءً - " فيه شفاء للناس" هكذا وصف القرآن الكريم العسل الذي يخرج من بطون النحل، ونظراً لعظيم فوائده فهناك بعض النساء الحوامل اللواتي يفضلن تناوله كل يوم، فهل هذا التصرف أو هذه العادة من العادات الغذائية الجيدة بالنسبة للحامل؟

اختصاصي التغذية الدكتور محمد عبد الكريم يشيرفي لقاء مع الخليج 365 نت لفوائد تناول العسل يومياً، ومحاذير تناوله للحامل كالآتي.

فوائد العسل للحامل

له فوائد جمة للحامل

يمنح العسل المرأة الحامل الطاقة اللازمة لها خصوصاَ في ساعات الصباح حيث تستيقظ في حالة من الوهن والكسل والخمول، ولذلك يفضل أن تتناول الحامل العسل على الريق ومخلوطاً بالماء وهو يقوم بمفعول سحري وفوري من ضبط معدل السكري في الدم ومنحها السعرات الحرارية اللازمة للحركة خلال النهار.

يساعد العسل على حل مشاكل الجهاز التنفسي العلوي لدى الحامل مثل إلتهاب الحلق والرشح ويمكن أن تقوم بتناوله مخففاَ مع الماء وقطرات الليمون فتحصل على تعقيم وتطهير للمكان بالكامل ودون اللجوء للأدوية.

يساعد العسل المرأة على الحصول على قيمة غذائية عالية وشاملة؛ فالعسل يحتوي على كمية كبيرة من الفتيامينات والمعادن اللازمة لبناء جسمها وتعويضها ما يمتصه الجنين منها، ويمكن خلطه بحبوب الشوفان للحصول على قيمة غذائية أكبر.

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تقوي مناعة الحامل وتقيها من الأمراض.

يعمل العسل على تخليص الحامل من كل مشاكل الجهاز الهضمي من الإمساك والإسهال وحرقة المعدة ولكن يجب تناوله باعتدال نظراَ لارتفاع محتواه الحراري.

فوائد العسل للجنين

يفيد العسل الجنين بصورة كبيرة

يعمل العسل على حماية الجهاز العصبي للجنين نظراَ لغناه بفيتامين ب وهو يحمي من التشوهات الخلقية عموماَ.

يحمي العسل الحامل من الولادة المبكرة التي تهدد حياة الجنين حيث يمنع التهاب الرحم، ويقوي جداره الخارجي والداخلي.

يقوي الجهاز المناعي للجنين.

يقوي عظام الجنين بسبب ما يحتويه من كالسيوم وفوسفور.

يحافظ على أنسجة الجنين ويبقيها لينة ويحميه من التهابات الأنسجة فهو يحافظ على الكالسيوم في عظامه وبالتالي يحمي الأنسجة المحيطة بها.

الجنين الذي تتناول أمه العسل لا يعاني من أمراض الجهاز التنفسي العلوي مثل الرشح والاحتقان وانسداد الأنف بعد الولادة.

يحافظ على الوزن الطبيعي للجنين ويحميه من مرض ضمور العضلات.

أضرار تناول العسل بكثرة للحامل

تتعرض الحامل لأعراض التسمم الغذائي في حال تناولت العسل بكثرة ومن هذه الأعراض:

الإمساك.

التنفس البطيء.

ترهل الجفون.

فقدان التحكم بحركات الراس..

الشلل الذي ينتشر إلى أسفل.

الرغبة في النوم والخمول.

كما يحتوي العسل على بكتيريا قد تكون ضارة بالحامل.

وكثرة تناول العسل تؤدي لتهيج جدار المعدة عند بعض الحوامل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.