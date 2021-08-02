فوائد العنب للحامل والجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:36 مساءً - العنب من أشهى أنواع الفواكه للحامل في الصيف وأكثرها فائدة، من فوئد العنب..أنه غني بالسكريات وبعض الفيتامينات مثل "أ و ب و سي"، والمعادن والحديد والكالسيوم والماغنسيوم التي يحتاجها الجسم، وهذا ما يجعله من أنواع الفواكه الهامة لجسم الإنسان، وتؤكد الدكتورة نهى ياسين أخصائية التغذية العلاجية، إن العنب من الفواكه الهامة وخاصة السيدات أثناء فترة الحمل، نظراً لما يحتويه العنب من عناصر غذائية هامة...لمزيد من التفاصيل تابعي هذا التقرير

يتميز باحتوائه على نسبة عالية من الألياف، ويساهم ذلك في تقليل فرص الإصابة بالإمساك عند الحمل، مما يحسن ذلك من تحسين حركة الأمعاء

العنب يحمي الحامل من الكثير من الأمراض

عكس الشائع عنه، فتناوله يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم

لا تتردي في تناول العنب، فهو علاج جيد للحموضة

مفيد للحامل التي تعاني من الأنيميا

احتواء العنب على الألياف يقلل من إصابة الحامل بالإمساك

يضبط مستوى ضغط الدم، ويساعد على التخلص من الحموضة

يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز من قدرة الجسم على مكافحة العدوى والفيروسات

يتمتع بغناه بالسكريات الصحية التي يحتاج الجسم للحصول عليها وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق

يحمي الحامل من ارتفاع ضغط الدم نظراً لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد في تنشيط الدورة الدموية

يحتوي العنب على مستويات عالية من حمض الفوليك، وهو من العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل

يوجد بالعنب مادة تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار بالدم مما يقلل من فرص إصابتها بأمراض القلب

من هنا كانت أهمية العنب كبيرة للحامل والجنين معاً؛ حيث يحميهم من الإصابة بالعديد من الأمراض التي تقلل من خطرالاصابة بالعدوى

كما يقوي العنب من الجهاز المناعي بجسم الجنين..نظراً لاحتواء العنب على المواد المضادة للأكسدة

كما يحوي العنب الحديد الذي يحمي الحامل والجنين من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا

احتواء العنب على الكالسيوم المفيد لعظام الجنين، وحمض الفوليك الذي يساعد على تكوين جهازه العصبي وبناء الخلايا، وتقليل خطر إصابة الجنين بعيوب الأنبوب العصبي

ولكن يُنصح بعدم الإفراط في استهلاكه؛ وذلك لاحتوائه على كمّياتٍ عالية من السكر

يحتوي عصير العنب على البوتاسيوم والكولين وفيتامين"أ" و"ك" ، بما في ذلك فوائد الثمرة الطازجة..التي تعطي الجسم جميع الفوائد الصحية للعنب - الألياف- والتي لا تتوافر في العصير

يحتوي نصف كوب من عصير العنب على 50% من الكمية الموصى بتناولها يومياً من فيتامين ج؛ الذي يُساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض ويُعزز أداء جهاز المناعة

يُفضّل تجنب استخدام العنب بكميات أعلى من الموجودة بشكل طبيعيٍّ في الطعام، وذلك لعدم توفّر معلومات كافية ومؤكدة حول درجة أمان استخدامه أثناء الحمل

من المعروف - طبياً- أن العنب يحتوي على خمسة أنواعٍ أساسية من مُسبِّبات الحساسية ؛ ما يسبب التورم، الطفح الجلدي،وأعراض أخرى أكثر حدة من ذلك

يُعدّ العنب مصدراً غنياً بالبوتاسيوم، ولذلك فإنّ استهلاك كميات كبيرة منه يُمكن أن يؤذي الأشخاص الذين يُعانون من قصور في وظائف الكلى

تناول العنب من الممكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنزيف لدى الأشخاص الذين يُعانون من الاضطرابات النزفية؛ وذلك لأنّه يُبَطِّئ من عملية تخثّر الدم

كما يمنع تناول العنب للحامل في الشهر التاسع مع بعض الأدوية الخاصة بتخثر الدم أو المسكنات خوفاً من تفاعلها مع العنب

في بعض الأحيان يؤدي تناول العنب إلى حدوث تسمم للحامل؛ نظراً لاحتوائه على مادة سامة تسبب خللاً في هرمون الحمل

يحتوي العنب على نسبة عالية من السكر مما يتسبب في إصابة الحامل بسكري الحمل عند الإفراط في تناوله