كورونا في ليبيا.. 2892 إصابة جديدة ودعم إيطالي بلقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الاثنين، تسجيل 2892 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 960 شخصا، وتسجيل 31 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1052 إصابة و264 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 19 حالة وفاة.





وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 256 ألفًا و328 شخصًا، بينهم 59 ألفًا و605 حالات نشطة، ووفاة 3579 شخصا.

من جهة أخرى، قالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن روما ستتبرع بـ240 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى ليبيا، مشيرة إلى أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، أكد لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته إلى طرابلس أن "إيطاليا في صف الليبيين وستواصل دعمهم".