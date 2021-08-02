شكرا لقرائتكم خبر عن دايت الـ 5 أيام.. جدول كامل لنظام ريجيم البطيخ هيساعدك تخس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دايت الـ 5 أيام أو ريجيم البطيخ هو أحد الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى استبدال الدهون غير الصحية والأطعمة النشوية في نظامك الغذائي بالألياف، وهكذا تفقد الوزن وتكتسب الصحة، نظرًا لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات والمعادن مع عدد أقل من السعرات الحرارية، فإنه ينظف جسمك من السموم التي تسبب أمراضًا تهدد الحياة، وفقاً لموقع " stylesatlife".



جدول دايت الـ 5 أيام لريجيم البطيخ

هل دايت البطيخ فى 5 أيام مفيد لإنقاص الوزن

دايت الـ 5 أيام أو رجيم البطيخ يعد خيارًا رائعًا لنظام إنقاص الوزن، لأنه طعام منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي الكوب الواحد على 46 سعرًا حراريًا وحوالي 139 جرامًا من الماء لكل كوب بالإضافة إلى الألياف يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

كوب واحد من البطيخ يحتوي على 11 جرام من الكربوهيدرات، كما يحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم مما يثبت أنه لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم التي تساعد على زيادة الوزن.

الأرجينين هو حمض أميني أساسي يتم استقلابه من مركب موجود في البطيخ يسمى سيترولين يُعتقد أن الأرجينين يبطئ عملية تخزين الدهون ويحسن أداء القلب.



جدول دايت الـ 5 أيام لريجيم البطيخ

فوائد دايت الـ 5 أيام لرجيم البطيخ

يحتوي البطيخ على مستويات عالية من البوتاسيوم الذي يحافظ على الكالسيوم في الدم ويراقب ضغط الدم.

يساعد فيتامين أ والمغنيسيوم في البطيخ العظام والعضلات.

يحتوي على نسبة عالية من الليكوبين المضاد للأكسدة الذي يساعد على تحسين صحة اللثة ويزيد من تكوين الهيموجلوبين.

يمكن أن يخفف من آلام الجوع، حيث أن البطيخ يشعرك بالشبع ويترك المعدة ممتلئة لفترة طويلة.

يمكن أن يقلل نظام البطيخ الغذائي من تقرحات المعدة ويوفر تأثيرًا مهدئًا يمكن أن يقلل أيضًا من الحموضة عند تناوله باعتدال.

حمية البطيخ مفيدة أيضًا لتطهير الجسم يساعد في طرد السموم



جدول دايت الـ 5 أيام لريجيم البطيخ

جدول دايت الـ 5 أيام لريجيم البطيخ

ضع في اعتبارك دائمًا أنه في أي وقت خلال الأيام الخمسة يجب عليك شرب الكثير من الماء وترطيب جسمك إلى جانب ذلك، يجب على الشخص البالغ عدم تناول أكثر من كوبين من البطيخ من حيث الألياف بشكل منتظم.

اليوم الفطار الغداء العشاء الأول شريحتان بطيخ وكوب شاي أخضر 150 جرام لحم خالي الدهن مسلوق ونسبة متساوية من الأرز البني مع شريحة بطيخ. 60 جرام جبن قريش في شريحتين من الخبز وشريحة بطيخ. الثاني شريحة بطيخ وكوب شاي أخضر وشريحة توست. 100 جرام لحم مسلوق قليل الدهن وشريحتان خبز مع شريحة بطيخ. 100 جرام سلمون مشوي مع حصة متساوية من الأرز وشريحة بطيخ. الثالث شريحة بطيخ وكوب شاي أخضر وشريحة توست. 50 جرام معكرونة بصلصة الطماطم وثلاث شرائح بطيخ. سلطة وبطيخ حتى تشعر بالشبع. الرابع شريحتان من البطيخ. صحن شوربة خضار مع شريحة خبز وشريحتين بطيخ. ثلاث حبات بطاطس مخبوزة متوسطة الحجم وشريحتان من البطيخ في النظام الغذائي. الخامس 3 شرائح بطيخ. 150 جرام من اللحم قليل الدهن المسلوق والبطيخ حتى تشعر بالشبع. 60 جرامًا من الجبن في شريحتين من الخبز ، وثلاث شرائح بطيخ.

جدول دايت الـ 5 أيام لريجيم البطيخ